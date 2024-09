AMLO envía última carta a padres de los 43: “se avanzó, pero no como quisiéramos”

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador leyó la mañana de este miércoles una última carta que envió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, el preámbulo de los 10 años de la desaparición y a unos días de que deje su mandato.

En la misiva les detalló el trabajo que realizó su Gobierno para esclarecer el caso, pero también reconoció no se avanzó como hubiera querido.

“Ayer envié una carta a las papás y mamás de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrarlos y trabajamos en eso todo el tiempo. Se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado, va a continuar la investigación y se aclararon varios cosas que no se conocían porque siempre se manejó este asunto solo arriba”, dijo en su conferencia matutina.