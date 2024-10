Russell domina primera práctica del GP de México; “Checo” termina décimo y O’Ward 13

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- George Russell de Mercedes fue el piloto más rápido en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México, la vigésima carrera de la temporada, la cual se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El británico finalizó con un tiempo de 1:17:998, seguido por el español Carlos Sainz de Ferrari con 1:18:573. El tercer lugar fue para el japonés Yuki Tsunoda de RB con 1:18:699.

En tanto los pilotos mexicanos tuvieron una actuación discreta. Sergio “Checo” Pérez de Red Bull terminó en la posición 10 con un tiempo de 1:19:094, mientras que Patricio O’Ward, quien participó como piloto de prueba de McLaren ,finalizó en el lugar 13 con un registro de 1:19:295.

Your top 3 in FP1 ✨

La primera práctica del día estuvo marcada por dos banderas rojas. La primera ocurrió cuando el auto de Andrea Kimi Antonelli, piloto reserva de Mercedes, golpeó un objeto que se encontraba en la pista, situación que obligó a los pilotos a regresar a pits para realizar el retiro de escombros.

El segundo percance sucedió cuando Alex Albon de Williams perdió el control de su auto e impactó una de las llantas traseras del Ferrari de Oliver Bearman, impactándose finalmente contra el muro de contención. El piloto tailandés resultó ileso, pero el accidente consumió varios minutos de la práctica debido a los trabajos para limpiar la pista y retirar el monoplaza.

Two Mexican drivers in their home FP1!

Dos pilotos mexicanos en la Práctica Libre 1 🇲🇽#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/c34OmKbbTN

