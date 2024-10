Freeman da triunfo a Dodgers ante Yankees en un vibrante inicio de la Serie Mundial

Freeman, quien se perdió tres juegos durante los playoffs de la Liga Nacional debido a una lesión en su tobillo derecho, no tuvo un hit extrabase en esta postemporada hasta que lanzó un triple el viernes.

Por Beth Harris

Los Ángeles, 25 de octubre (AP) — Freddie Freeman pegó el primer grand slam que pone fin a un juego en la historia de la Serie Mundial con dos outs en la décima entrada para darle a los Dodgers de Los Ángeles una victoria de 6-3 sobre los Yankees de Nueva York en un dramático comienzo este viernes por la noche.

Afectado por un esguince de tobillo grave, Freeman conectó un jonrón con el primer lanzamiento que vio (una bola rápida interior de Néstor Cortés) y levantó su bate en alto antes de comenzar a trotar mientras la multitud de 52,394 espectadores rugía.

Fue una reminiscencia del jonrón de Kirk Gibson que puso fin al juego y que le permitió a Los Ángeles vencer a los Atléticos de Oakland en el Juego 1 de la Serie Mundial de 1988 en el Dodger Stadium, uno de los swings más famosos en la historia del béisbol.

Gibson, marginado por lesiones en las piernas, salió de la banca y conectó contra el cerrador miembro del Salón de la Fama Dennis Eckersley.

“En realidad me sentí bastante bien”, dijo Freeman. “Los últimos seis días lo tratamos muy bien. Me he sentido bastante bien. Justo cuando salí corriendo a saludar a mis compañeros de equipo, me sentí bastante bien, porque esa fue la primera vez que corrí en toda la semana. Así que el tobillo está bien”.

“Le grité en la cara. Lo siento, papá”, dijo Freeman, riendo. “Él ha estado ahí desde que yo era un niño pequeño, lanzándome pelotas de práctica de bateo todos los días. Así que este es un momento, es el momento de mi papá”.

En esta Serie Mundial tan publicitada y repleta de estrellas entre dos de las franquicias más legendarias y exitosas del béisbol, el Juego 1 ciertamente estuvo a la altura. Fue el tercer juego inaugural consecutivo de la Serie que se extendió a entradas extra.

En la parte alta de la décima entrada, Anthony Volpe bateó para una elección del fildeador al campocorto, anotando Jazz Chisholm Jr. desde tercera después de robar dos bases, para darle a los Yankees una ventaja de 3-2.

El veloz Chisholm conectó un sencillo ante Blake Treinen y luego se robó la segunda base. Después de una base por bolas intencional a Anthony Rizzo, Chisholm se robó la tercera base sin oposición mientras Treinen se demoraba en llegar al plato con Max Muncy jugando profundo en tercera.

Tommy Edman se lanzó hacia su izquierda para detener el roletazo de Volpe, pero no pudo sacarlo de su guante en primera. Lanzó a segunda para sacar a Rizzo mientras Chisholm llegaba volando a home con la carrera de la ventaja.

Pero los Dodgers aún no habían terminado.

Gavin Lux caminó contra Jake Cousins ​​con un out en la parte baja de la décima entrada y llegó a segunda con un sencillo de Edman dentro del cuadro. El sustituto defensivo Oswaldo Cabrera derribó la pelota con su guante, pero se filtró hacia los jardines.

Eso hizo que apareciera el estelar bateador Shohei Ohtani, un bateador zurdo. El mánager de los Yankees, Aaron Boone, volvió a recurrir al bullpen para buscar a Cortés, un abridor zurdo que no había lanzado desde el 18 de septiembre debido a una lesión en el codo.

Después de perderse los playoffs de la Liga Americana, Cortés fue agregado al plantel de la Serie Mundial el viernes.

El jardinero izquierdo Alex Verdugo hizo una atrapada corriendo en territorio foul para retirar a Ohtani. El impulso de Verdugo lo hizo caer sobre el muro de contención bajo, avanzando ambos corredores una base porque por regla se convirtió en bola muerta cuando Verdugo terminó en las gradas.