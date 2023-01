Rusia responde a envío de tanques: lanza ronda de misiles a Ucrania; hay 11 muertos

Por Hanna Arhirova

KIEV, 26 de enero (AP).— Fuerzas rusas lanzaron el jueves de madrugada otra ronda de misiles y drones explosivos contra varias zonas de Ucrania, causando 11 muertos y otros 11 heridos, informaron autoridades.

El vocero del Servicio de Emergencias de Ucrania, Oleksandr Khorunzhyi, dio la cifra de víctimas en comentarios a la televisión ucraniana el jueves. Dijo que los ataques fueron lanzados contra 11 regiones ucranianas.

El Alcalde de Kiev había dicho antes que una persona había muerto en la capital, en la primera muerte por ataques rusos en esa ciudad en lo que va de año.

Los ataques seguían el patrón reciente de Rusia de lanzar grandes andanadas cada dos semanas, aproximadamente. Pero en esta ocasión llegaron al día siguiente de que Alemania y Estados Unidos subieran la apuesta tras 11 meses de guerra y prometieran enviar carros de combate avanzados a Ucrania y permitir a sus aliados que hicieran lo mismo.

El Alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que un proyectil ruso había matado a una persona, la primera muerte por un ataque en la capital desde Nochevieja. Otras dos personas resultaron heridas, añadió. El Jefe del Gobierno de la ciudad, Serhii Popko, dijo que las defensas antiaéreas ucranianas habían derribado 15 misiles de crucero dirigidos a la zona.

Rusia ha realizado ataques masivos contra centrales eléctricas ucranianas y otra infraestructura desde octubre. Valerii Zaluzhnyi, comandante de las fuerzas armadas ucranianas, dijo que se habían interceptado 47 de 55 misiles lanzados el jueves.

Los drones explosivos llegaron por la noche antes que los misiles, en lo que un vocero de las Fuerzas Ucranianas de Defensa del Sur describió como un aparente intento ruso de distraer a las defensas antiaéreas ucranianas.

Era la primera ofensiva de ese calibre en todo el país desde el 14 de enero.

El Gobernador regional de Odesa, Maksym Marchenko, reportó que varias instalaciones de energía habían sufrido daños no sólo en su zona, sino en otras regiones de Ucrania. Eso causó “problemas significativos con el suministro eléctrico”, señaló. El Gobernador de Vinnytsia había informado antes de ataques en su provincia.

Terrorist state🇷🇺 launched a massive missile strike on 🇺🇦.

The enemy fired 55 air & sea-based missiles (Kh-101/555, Kh-47 Kinzhal, Kalibr, Kh-59).

47 cruise missiles were shot down by the assets of 🇺🇦Air Defence, 20 of them in the area of Kyiv.

We can't be broken! pic.twitter.com/UogcRyfbTl

— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) January 26, 2023