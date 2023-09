El Ejército dice que no halló más documentos y que los que le reclaman ya los entregó

La Sedena emitió una carta dirigida al Presidente de la República donde se detalló que, a pesar de que se hizo una nueva revisión de los documentos solicitados, concluyó que sí fueron entregados al GIEI, la CoVAJ y la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la FGR.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El Ejército mexicano aseguró esta tarde que entregó todos los documentos que han sido solicitados para proceder con la investigación del caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, suceso que hoy cumple nueve años.

A través de una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que dicha instancia ha dado “máxima apertura” a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (UEILCA-FGR), a la Comisón para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), al Grupo Interdsiciplinario de Expertos Independientes (GIEI); así como padres y madres de los normalistas.

Argumentó que dichas instancias acudieron personalmente a las instalaciones militares, a los archivos disponibles y obtuvieron “ellos mismos” los documentos solicitados, los cuales fueron revisados por estos, seleccionaron los que consideraron de su interés y fueron entregados.

“Les debe constar a ellos que la documentación que ahora solicitan no obra en los archivos de los organismos de esta Secretaría”, precisó la Sedena.

A pesar de ello, prosiguió, se llevó a cabo una nueva búsqueda basada en el documento que le entregó por las madres y padres de los estudiantes desaparecidos el pasado 21 de septiembre, “sin que hasta el momento se hayan encontrado o localizados documentos adicionales” a los que fueron entregados.

Además, los documentos identificados con los folios CRFI/687, CRFI/695, CRFI/1194, CRFI/1363 y CRFI/1375, sí fueron entregados a pesar de que el señalamiento de no haber sido recibidos. Dichos documentos responden a las siguientes descripciones:

– La revisión de un taxi procedente del Estado de México por la Policía Estatal o municipal de Iguala, Guerrero, identificando al conductor como oficial retirado del Ejército.

– El alertamiento sobre detonaciones de arma de fuego en el área urbana del municipio de Iguala.

– Una presunta conversación entre personas desconocidas de actos de inseguridad en Iguala, probablemente por los hechos del 26 de septiembre de 2014.

– Una presunta conversación donde se realizan comentarios relacionados con los hechos ocurridos en Iguala.

– Información sobre un grupo de personas inconformes que llegaron a bordo de cuatro autobuses a la Plaza Tamarindos en Iguala y realizaron actos vandálicos.

Asimismo, en relación a la exigencia sobre la conversación íntegra de Gilardo López Astudillo, miembro del grupo criminal “Guerreros Unidos”, con el Subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares donde le pide la entrega de 17 estudiantes en un lugar determinado, la Sedena señaló que dicha información puede ser proporcionada en virtud de las conversaciones entregadas por la DEA, en los cuales se advierte que López Astudillo fue uno de los autores materiales de la desaparición de los normalistas.

La Sedena reiteró su disposición con la entrega de información, por lo que destacó la serie de acciones que llevado a cabo, esto luego de que el 4 de diciembre de 2018 fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que permitió la creación de la CoVAJ.

Entre dichas acciones, resaltó la visita personal del GIEI y de la CoVAJ a diversas instalaciones de la dependencia, permitiendo el acceso a cada uno de los archivos de los organismos, entregando nueve mil 617 fojas, en formato impreso y digital desde abril a octubre de 2021; así como otras nueve mil 228 fojas desde 2019 hasta el inicio del periodo anteriormente mencionado, dando un total de 18 mil 845 de fojas en documentos oficiales de los archivos militares.

Junto con la entrega de documentos, la Sedena también señaló su cooperación con la realización de comparecencias de 51 militares: ocho generales, cuatro jefes, 6 oficiales y 33 elementos de tropa con la presencia del GIEI; apoyos en campo con 96 planes de búsqueda en diferentes puntos de los municipios guerrerenses de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco, Eduardo Neri, Cuautepec y San Miguel Totolapan; y reuniones de trabajo, de las cuales desde mayo de 2019 a la fecha por lo menos un representante de dicha dependencia ha acudido a 17 de ellas.

“Como puede apreciarse, la Secretaría de la Defensa Nacional, con pleno compromiso con la justicia y la verdad, en todo momento ha colaborado con la UEILCA-FGR, CoVAJ, GIEI y otras instancias encargadas de la investigación; poniendo a su disposición los recursos humanos y materiales disponibles a su alcance para coadyuvar en el esclarecimiento de los trágicos hechos ocurridos”, concluye la carta firmada por el General Secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González.

“NO NOS DIERON LA INFORMACIÓN QUE NOSOTROS QUEREMOS”, DICEN PADRES DE AYOTZINAPA

El mal sabor de boca, la desesperación y, sobre todo, la decepción son sentimientos evidentes en los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes hoy conmemoran el noveno aniversario molestos con el Gobierno federal.

La increíble y triste historia de cómo el gobierno de López Obrador terminó CRIMINALIZANDO a los estudiantes y “dando una narrativa de los hechos parecida a la VERDAD HISTÓRICA”. La voz de Vidulfo Rosales 👇🏼 pic.twitter.com/3BserTiy9Q — Risco (@jrisco) September 26, 2023

La relación entre los padres de los estudiantes desaparecidos y el Gobierno federal ha llegado a un punto crítico, marcado por una creciente tensión debido a su demanda de acceder a documentos de espionaje militar para entender completamente lo que ocurrió esa noche en Iguala.

En la reunión de ayer, las autoridades presentaron nuevos elementos de la investigación del caso Ayotzinapa. Sin embargo, lejos de aportar claridad y esperanza a los padres, según denunciaron, esta presentación generó aún más desazón entre los familiares.

“Ellos quieren hacer una ‘verdad histórica’ a su modo”, destacó Mario César González Contreras, uno de los padres de los estudiantes desaparecidos, en referencia a las autoridades gubernamentales. La “falta de respeto” percibida por los padres y madres de los 43 estudiantes durante esta reunión los llevó a considerar su relación con el Gobierno federal.

Una de las principales solicitudes es la liberación de información relacionada con la intervención militar, pues se ha revelado que los militares siguieron a los estudiantes desde su salida hasta su desaparición. Sin embargo, esta información es fragmentaria y parcial.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres, instó al Ejército mexicano a poner a disposición de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa el audio completo de las comunicaciones intervenidas y a que el militar responsable de la intervención declare y proporcione información adicional.

“YO NO VOY A MENTIR”: AMLO DEFIENDE INVESTIGACIÓN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este martes que él no va a mentir y que su Gobierno no va “a fabricar algo que no no sea cierto” sobre el caso Ayotzinapa, ya que, argumentó, se realiza una investigación a fondo con la colaboración de la Sedena.

Justo cuando se cumplen nueve años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el mandatario mexicano dedicó una buena parte de su conferencia de prensa matutina para defender la indagatoria que retomó su administración con el compromiso de esclarecer qué pasó con los jóvenes el 26 de septiembre de 2014. Sin embargo, las y los familiares han acusado falta de transparencia por parte de la Sedena, lo que ha representado un obstáculo para avanzar en el caso.

“Estamos haciendo una investigación a fondo, seria. Vamos avanzando. Se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas, y de implantar, imponer lo que se llamó pacto de silencio. Entonces todo eso lo estamos enfrentando y hemos avanzado bastante”, afirmó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

López Obrador recordó que ayer se realizó otra reunión con las madres y los padres de los 43, quienes estuvieron acompañados de “sus abogados y asesores”. En ese encuentro, se había comprometido a entregar toda la información que se ha recabado hasta el momento, no obstante, reveló que debido a las diferencias que tienen, las y los familiares no “no quisieron recibir el informe”.

“Tenemos diferencias. Ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos. Yo no estoy de acuerdo con eso porque el Ejército ha entregado toda la información que tienen y han ayudado mucho a esclarecer estos casos, el lamentablemente caso de Ayotzinapa”, subrayó el Jefe del Ejecutivo federal.

“El abogado [Vidulfo Rosales] salió a decir, desde luego respeto su punto de vista, no lo comparto, que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada ‘verdad histórica’. Creo que exageró o se confundió porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad”, subrayó el político tabasqueño.

Además, consideró exagerada la actitud de Rosales; así como también reconoció que había información pendiente de entregar y que se les haría llegar, además de hacerla pública. “Es que él dice una cosa en público y a nosotros otra”, dijo Mario González en respuesta.

Mario González, en nombre de los padres, enfatizó que no es exagerada su postura al denunciar que la nueva información presentada se acerca más a una “verdad histórica” que a una investigación imparcial. Además, expresó su preocupación por el hecho de que en los datos presentados se criminalizó a los estudiantes desaparecidos.

— Con información de Romina Gándara