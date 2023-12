Senadores dejan sin resolver más de 100 nombramientos, y hasta los libros de Monreal

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- El pasado 14 de diciembre el Senado de la República concluyó con el periodo ordinario de sesiones y cerró el 2023 con más de 100 designaciones pendientes, de las cuales 17 son clave, de acuerdo con el Observatorio de Designaciones Públicas, una organización enfocada en el análisis de los procesos de designación de servidores públicos.

Entre las 17 designaciones rezagadas que destacan se encuentran 2 magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 4 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), 3 comisionados del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), 2 del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 2 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y 3 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

“El periodo que terminó deja un saldo muy fuerte, es decir, del universo que monitoreamos, desde Designaciones Públicas, de 19 instituciones hay al menos 20 procesos que quedaron rezagados, hay muchos de ellos que están pendientes desde casi, casi, el inicio de esta administración, que tiene que ver con órganos vinculados al campo energético, pero hay otros que entran en este paquete de los organismos autónomos constitucionales, donde el Ejecutivo ha declarado en distintas ocasiones que esos organismos tienen poca valía, que no funcionan, que son onerosos”, explicó Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones.

El pasado 11 de diciembre durante la conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que este o el próximo año mandará una iniciativa de reforma administrativa para desaparecer organismos autónomos como el INAI, el IFT o la Cofece.

“Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos. Entonces, cómo vamos a estar pensando no en cobrar más impuestos, sino que haya una Reforma Fiscal si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública, que esa es otra iniciativa de Ley que quiero enviar”, expresó.