EnDefensaDelConsumidor ¬ Expertas explican cómo crear un presupuesto para fin de año

Elaborar un presupuesto es importante para cumplir metas personales como saldar deudas, cuidar nuestra salud o viajar. En el programa En Defensa del Consumidor las fundadoras de La Hora SAT compartieron una serie de consejos para crear uno que se apegue a tus gastos e intereses y cuidar tus finanzas.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– Para evitar gastos excesivos durante las celebraciones de fin de año e iniciar el 2024 con objetivos financieros claros, las fundadoras de La Hora SAT, plataforma de educación fiscal y finanzas, compartieron ideas clave para planear presupuestos a corto, mediano y largo plazo.

Durante el programa “En Defensa del Consumidor”, transmitido cada martes por el canal de YouTube Estudio B, Alejandra Anzures y Miranda García enfatizaron que elaborar un presupuesto ayuda a tener un mejor control de nuestros ingresos, y en la temporada de fiestas decembrinas sirve para evitar gastar de más sin dejar de celebrar.

“La temporalidad hace que vengan más gastos fuertes, pero en muchos casos es la presión social o incluso las expectativas de las fiestas que pueden llevarte a gastar más de lo necesario. Es importante recordar que la verdadera esencia de estas celebraciones no siempre está vinculada a dar regalos costosos o a estrenar algo. Antes de realizar una compra pregúntate si ese artículo, servicio o lo que estás a punto de adquirir realmente va a contribuir a tu bienestar, si realmente lo necesitas a largo plazo y si entra dentro de tu presupuesto”, mencionó Alejandra Anzures.

https://x.com/Profeco/status/1630659102429806593?s=20

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) define un presupuesto como la cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generales de la vida cotidiana. Para la contadora Miranda García se trata de una herramienta esencial para, por ejemplo, cumplir metas personales como saldar deudas, cuidar nuestra salud o viajar. De acuerdo con La Hora SAT, estos son los puntos esenciales al planear un presupuesto:

Saber cuánto ganas y en qué periodo. La comunidad de educación fiscal recomienda identificar tus ingresos mensuales en caso de recibir nómina, también si realizas trabajos por proyectos o recibes pagos en periodos indefinidos.

“Contemplar tus ingresos con impuestos descontados. Es súper importante, sobre todo en el tema de las personas que somos independientes, quitarle el Impuesto al Valor Agregado (IVA), quitarle los impuestos para que nos quede el ingreso neto con el que realmente podemos contar para hacer gastos”, destacó Miranda García.

Hacer una lista honesta y realista de gastos. Además de compras espontáneas como un café en el trabajo, comida por aplicaciones y del pago de servicios de streaming, destacó La Hora SAT, es importante contemplar gastos anuales como la tenencia, el predial, el seguro del carro, el seguro de vida o de gastos médicos cuyos pagos se hacen una vez al año.

“Para este tipo de gastos recomendamos ir apartando cada mes, un año antes, en tu presupuesto una cantidad aunque sea chiquita para que cuando llegue el momento de pagar ya no tengas que soltar de golpe todo, y tengas apartado ese pequeño ahorro. Esto pasa mucho, como no los contemplamos meses atrás, cuando nos llega el aguinaldo liquidamos esos gastos y nos quedamos sin él”, dijo Miranda García.

Aprende a establecer tus prioridades. Desde La Hora SAT recomendaron entender que, por ejemplo, gastos en la suscripción de una aplicación de streaming que usas cada dos demes no es tan necesaria como tener recursos a la mano para garantizar el pago de servicios básicos.

Deja un apartado realista y establece periodos de tiempo. Las fundadoras de La Hora SAT explicaron que existen tres tipos de ahorro: para la vejez, para emergencias y el ahorro para comprar algo o para algún proyecto a futuro.

“Es muy importante tener en claro para qué vas a ahorrar porque a lo mejor ahorras para alguna emergencia y lo agarras pero para irte de viaje, o viceversa, así no descontrolas tus cuentas”, planteó Miranda García.

Al elaborar presupuestos funciona establecer periodos, si serán para tres, seis meses o de un año, todo conforme a tus metas.

De igual forma, Alejandra Anzures recordó apartar dinero para pagar despensa y otros servicios periódicos como la luz, el gas, si tienes carro, la gasolina, o pasajes de transporte público; la renta o pago de tu casa, en el plan de celular o medicinas en caso de ser necesarias. Además de identificar cuánto gastas al mes en necesidades de dependientes económicos como hijas e hijos, en el cuidado de mascotas o en gastos personales en gimnasio, terapias psicológicas, clases o cursos que, en ocasiones, pueden facturarse.

“Lo que sobre lo puedes dejar para el ocio, salidas a restaurantes, cine o fiesta, comprarte ropa, etcétera, pero eso que sea al final y no al revés”, señaló, también destacó la importancia de contemplar parte de los ingresos a los ahorros a largo plazo.

“Los ahorros, luego los dejamos al final pero es importante contemplarlos: ahorro para emergencias, ahorro para la vejez, ahorro para comprar algo en un futuro, si te quieres ir de viaje, comprarte un carro, si estás pensando en adquirir una casa, las mensualidades del pago de tu tarjeta de crédito, si es que tienes deuda o si la estás usando para pagar otros servicios”.

Apégate al plan. No estamos exentos de situaciones inesperadas que nos hacen gastar de más, por lo que en La Hora SAT recomendaron crear un apartado en nuestros presupuestos donde contemplemos situaciones imprevistas.

“Se vale que en algún mes no alcances ahorrar, somos humanos, a veces nos damos nuestro gustitos y no pasa nada, simplemente procura el próximo mes continuar con el plan y listo”, dijo para Estudio B Miranda García.

En México, las fiestas decembrinas se relacionan con el gasto en cenas, adornos navideños y regalos. La investigación “Festividades mexicanas: una aproximación desde el comportamiento del gasto de los hogares” realizada por Francisco Javier Fonseca Corona, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, y difundida el año pasado mostró que las ocasiones en las que más dinero gastan las y los mexicanos son Navidad, seguida de las fiestas patrias, los carnavales, y en menor medida, Año Nuevo.

Esta información fue obtenida al analizar datos de encuestas de la Procuraduría Federal del Consumidor y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, la plataforma internacional de envío de remesas World Remit identifica que en gastos en diciembre para comidas navideñas, decoraciones y regalos México está en el sexto lugar de entre 24 países analizados este 2023. Está por encima de Reino Unido e Italia y por debajo de Líbano, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Francia y Australia.

Y para evitar excesos financieros durante fin de año Alejandra Anzures aconsejó replantear los gastos que se hacen en regalos.

“Considerar la posibilidad de que a veces los regalos hechos a mano, experiencias o pasar un momento con alguien es mejor que gastar en un presente o en algo material”, dijo durante el programa “En Defensa del Consumidor”, realizado en alianza con la organización ciudadana El Poder del Consumidor.

La Hora SAT, el proyecto que Alejandra Anzures y Miranda García crearon ante la necesidad de entender cómo funcionan los impuestos, difunde desde su sitio web y redes sociales contenido educativo gratuito para ayudar a las personas a entender cómo funciona el Servicio de Administración Tributaria (SAT), temas de finanzas, ahorro y la elaboración de presupuestos, también imparten cursos y asesorías.

“Nos estamos metiendo al tema financiero porque es algo que no nos enseñan, a hacer presupuestos, el ahorro, el Afore, todas estas cosas que no tienes ni idea y que vas conociendo conforme creces y a veces no existe el contenido en idioma mortal para que lo puedas entender. Nosotras buscamos llevar la información de una forma amigable y sencilla de entender”, destacó Alejandra Anzures.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.