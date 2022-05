Migración responde a preocupación por posibles deportaciones tras tiroteo en Texas

Por Jesús García

Estados Unidos, 27 de mayo (LaOpinión).- Al llamado de emergencia por el tiroteo en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas, agentes de migración acudieron al punto para auxiliar a las fuerzas del orden locales, pero eso generó temor en la comunidad sobre que los oficiales intentaran aplicar operativos migratorios, aprovechando que algunos padres pudieran ser migrantes.

La preocupación aumentó, luego de un tuit que se volvió viral, donde se indicó la presencia de agentes de Migración y Control de Aduanas (ICE), pero no solamente esos oficiales estaban ahí, también los de Patrulla Fronteriza.

La razón, indicó la agencia, fue que los agentes migratorios a menos de 100 millas de la frontera son considerados como parte del cuerpo de los “primeros en responder”, en caso de una crisis como la de Uvalde.

ICE is on the scene of a shooting that took place in a heavily Hispanic school so undocumented parents have to consider arrest deportation before they go check to see if their kids are alive. What a fucking country.

— Housing 4 All is Hot (@ahouse4all) May 24, 2022