El piloto mexicano Pato O’Ward extiende contrato con McLaren hasta 2025

Por Jenna Fryer

Indiana, EU, 27 de mayo (AP).- Pato O’Ward firmó una extensión de contrato el viernes, dos días antes de las 500 Millas de Indianápolis, lo que lo convierte en el principal elemento de Arrow McLaren SP en IndyCar y quizás más allá.

El acuerdo anunciado el viernes extiende el contrato de O’Ward hasta la temporada 2025, incluye un aumento salarial bien merecido, un McLaren para su uso personal y oportunidades potenciales para el mexicano de 23 años con el equipo de Fórmula Uno de McLaren, indicó el director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, a The Associated Press.

O’Ward se encuentra en su tercera temporada conduciendo el No. 5 para Arrow McLaren y el mexicano es considerado un contendiente al campeonato. Obtuvo dos victorias destacadas el año pasado —con lo que le ganó una apuesta a Brown que dio a O’Ward una prueba en diciembre pasado en el auto de McLaren para la F1— y terminó tercero en la tabla general de IndyCar. Estuvo en la contienda por el campeonato hasta el final de la temporada.

Staying Home🧡looking forward to the next few years, TEAM! 🍾 pic.twitter.com/B8wfpNuTUJ

— Pato O'Ward (@PatricioOWard) May 27, 2022