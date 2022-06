Boxeadora mexicana exige detener pelea: “¡Quiero llegar viva a mi casa!” (VIDEO)

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- La boxeadora mexicana Alma Ibarra detuvo la pelea contra Jessica McCaskill en el Tech Port Arena de San Antonio, Texas, luego de que su rival lograra conectarle un fuerte golpe en el tercer round.

Jessica McCaskill castigó fuerte a la boxeadora mexicana durante el tercer round, ya que logró conectar un gancho de izquierda que le quitó la voluntad de pelear a Alma.

Para el descanso de ese tercer round, Ibarra sostuvo una tensa conversación con su entrenador. “¡Yo sólo quiero llegar viva a mi casa con mi hijo!”, se escuchó de decir a la nacida en Monterrey, Nuevo León, a su entrenador, quien se solidarizó con Ibarra y le contestó: “Si no quieres salir, no salgas”.

Alma Ibarra doesn't come back out and Jessica McCaskill retains her titles 😯#McCaskillIbarra | #RodriguezRungvisai pic.twitter.com/pHHeg9DVr1

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 26, 2022