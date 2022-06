VIDEO: Reportan balacera en la fila de un centro de vacunación en Puebla; hay heridos

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Los disparos iban en contra de un hombre que se encontraba en la fila y que estaba acompañado por su familia.

Por Edmundo Velázquez

Puebla, 28 de junio (PeriódicoCentral).- Dos niños y dos adultos resultaron heridos en un ataque directo a balazos en la fila de la vacuna anticovid en la Clínica Francisco I. Madero cerca de la zona del bulevar 15 de Mayo y Hermanos Serdán en Puebla, Puebla.

Según informaron testigos de los hechos, por lo menos escucharon seis disparos y todas las personas presentes en la fila para vacunar a sus hijos contra la COVID-19 se tiraron al suelo.

🚨#ULTIMAHORA🚨 Disparan contra personas que se encontraban en la fila de la clínica para recibir la vacuna contra #COVID19 en la clínica Francisco I. Madero en Puebla, cerca de la 15 de Mayo y Hermanos Serdán.

Hay dos niños heridos. pic.twitter.com/r3udt9Ye1r — Página Negra (@LaPaginaNegraMX) June 28, 2022

Los disparos iban en contra de un hombre que se encontraba en la fila y que estaba acompañado por su familia. Por lo que al menos fueron heridos dos de los niños que llevaban para vacunarse.

Las primeras versiones señalaron que se trató de un ajuste de cuentas contra el padre de familia, quien recibió un disparo de menor impacto en el hombro.

🚨⏰ Se registra una balacera en la zona de clínica Francisco I. Madero donde se llevaba a cabo la vacunación de niñ@s Autoridades laboran en el lugar #Puebla pic.twitter.com/F1TbkJ9bCK — Paty Corro ♔ (@patycorro) June 28, 2022

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se mantiene buscando a los responsables en la zona y los heridos se encuentran siendo atendidos por los Servicios de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

JORNADA DE VACUNACIÓN EN LA CLÍNICA CONTINÚA

Este día inició con largas filas la aplicación de vacunas contra la COVID para niños de cinco a 11 años en la ciudad de Puebla. La aplicación de las dosis inició a las 8:00 horas en distintos puntos de la capital poblana, uno de ellos fue la clínica Madero, donde ocurrió la balacera.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

El Secretario de Salud del estado, José Antonio Martínez, informó que se aplicarán 108 mil dosis y posteriormente iniciará la jornada de vacunación en la zona conurbada de Puebla.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PERIÓDICO CENTRAL. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.