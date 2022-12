Bolsonaro anuncia viaje a EU y no participará en toma de posesión de Lula en Brasil

Madrid, 28 de diciembre (Europa Press).- El Presidente en funciones de Brasil, Jair Bolsonaro, realizará este miércoles un último mensaje a la nación, ya que viajará a Estados Unidos para pasar el fin de año y no participará en la toma de posesión del mandatario electo Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, que dejará de presidir el país el 31 de diciembre, ha indicado que planea salir de Brasil este viernes con destino Orlando sin la Primera Dama, Michelle Bolsonaro, según han informado medios brasileños.

El todavía Presidente viajaría acompañado de varios asesores de la Presidencia, que han sido designados como empleados de Bolsonaro cuando finalice su mandato, tal y como ha podido saber el medio de comunicación UOL.

Según esta decisión, no habrá acto tradicional de pasar la faja del Presidente anterior a la persona que asume la Presidencia, en este caso Lula da Silva, que aceptará el cargo en la tarde del próximo domingo, el 1 de enero.

En su última intervención como dirigente, Bolsonaro agradecerá los 58 millones de votos que obtuvo en la segunda vuelta electoral donde perdió frente al líder del Partido de los Trabajadores, y anunciará que a partir de 2023 trabajará en la oposición del Gobierno de Lula.

MOVILIZACIÓN POR TOMA DE POSESIÓN

El Ministro entrante de Justicia de Brasil, Flavio Dino, ha afirmado este martes que movilizará al 100 por ciento de la Policía de Brasilia para la toma de posesión del Presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva.

Dino ha declarado que el evento, que tendrá lugar el 1 de enero, será “seguro y pacífico”, agregando que habrá una movilización total de las fuerzas de seguridad de la capital del país.

“Es decir, el 100 por ciento de agentes de Policía, militares y Bomberos del Distrito Federal para llevar seguridad no sólo al Presidente de la República y delegaciones extranjeras, sino a las personas que participarán del evento”, informa el periódico brasileño O Globo.

El futuro titular de Justicia también ha afirmado que Lula ha pedido el fin “acordado” de los ‘campamentos’ de golpistas, a los que Dino tildó de “incubadoras de terroristas” hace unos días.

En esta línea, el ministro entrante ha hablado de “desalojo voluntario”, mientras que ha abierto la puerta a que se “abran otras posibilidades de retiro forzoso” si no se concreta voluntariamente.

Justicia anunció este domingo que reforzaría los mecanismos de seguridad para la toma de posesión de Lula, como medida preventiva ante las recientes amenazas de bomba registradas contra las autoridades del país.

