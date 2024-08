El TEPJF también palomea resultados en Cámara Alta; Anaya, Téllez y Corral se quedan

En los casos de Javier Corral y Ricardo Anaya, el Tribunal determinó que no se les puede considerar prófugos de la justicia. Por su parte, se indicó que la impugnación contra Lilly Téllez por no llevar un modo honesto de vivir carece de fundamentos.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el miércoles, por unanimidad de votos, mantener la distribución de senadurías por concepto de representación proporcional (plurinominales) previamente planteado en su proyecto, con lo cual la coalición de Morena y aliados asegura un total de 83 escaños en el Senado de la República, apenas tres menos de los que necesitarían para obtener la mayoría calificada.

Durante la discusión del proyecto también fueron abordadas impugnaciones presentadas por Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), mismas que buscaban invalidar los nombramientos al Senado de Javier Corral, Lilly Téllez y Ricardo Anaya, a raíz de diversos señalamientos en su contra.

La resolución final que dio el TEPJF a tales impugnaciones fue el no proceder a ninguna de ellas, por lo cual las tres personas involucradas ocuparán su puesto durante la próxima legislatura.

En relación a la impugnación presentada en contra de Javier Corral, quien fue acusado por el PAN de ser un prófugo de la justicia, el Tribunal determinó que no hay evidencia de que el exgobernador de Chihuahua busque “evadir la justicia o las acciones de la autoridad”.

Hace unos momentos el @TEPJF_informa ha confirmado por unanimidad de votos mi elegibilidad como Senador de la República por el principio de representación proporcional, echando abajo la patraña de “prófugo de la justicia” impulsada por el gobierno de @MaruCampos_G y los embustes… — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) August 29, 2024

Acción Nacional alegaba que Corral no era elegible para fungir con Senador debido a la orden de aprehensión en su contra que emitió la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua el 14 de agosto, misma que no terminó por concretarse, gracias a la intervención de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Una situación similar es la que alegaba Morena en contra de Ricardo Anaya, a quien el partido señaló, igualmente, de estar prófugo de la justicia, además de no radicar en territorio mexicano.

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF señaló que no hay ninguna orden de aprehensión en su contra, así que no se le puede considerar prófugo. Del mismo modo, se indicó que el panista sí posee un domicilio en México, en el estado de Querétaro, lo cual invalidó los señalamientos en torno a si radica o no en el país.

Finalmente, ante la impugnación contra Lilly Téllez que presentó Morena alegando que no tiene un modo honesto de vivir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación afirmó que no existían fundamentos que avalaran la inelegibilidad de la Senadora.

Mañana tomaré protesta como Senadora en un México que ya no es una República, es una monarquía de facto.

Seré implacable ante los mafiosos de morena que destruyen las instituciones, la democracia y el Estado de Derecho.

¡Ánimo, mexicanos! Esto apenas empieza, no les tengan miedo. pic.twitter.com/Fu29t9ibSh — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 29, 2024

MORENA ESTARÍA A UN VOTO EN EL SENADO

Los perredistas Araceli Saucedo y José Sabino se incorporaron a la bancada de Morena en el Senado, por lo que al partido sólo le faltaría un voto para conseguir la mayoría calificada en la próxima Legislatura que comienza el 1 de septiembre.

Morena confirmó a SinEmbargo la información que reveló el dirigente Mario Delgado al llegar a la plenaria de senadores y por la tarde se hará la presentación oficial de la incorporación de los dos únicos perredistas a Morena.

Con estos dos votos, Morena suma 85 escaños y sólo le restaría uno para conseguir la mayoría calificada en el Senado y ese voto podría ser el del exgobernador panista Mauricio Vila, según fuentes de Morena.

La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dio la bienvenida a los senadores electos del PRD, quienes fueron presentados como parte del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

Me reuní con las y los senadores de Morena que será una fracción que hará historia en beneficio de la democracia, la justicia, las libertades en nuestro país y el bienestar del pueblo de México. Felicito a @adan_augusto por haber sido designado por unanimidad como coordinador… pic.twitter.com/DTOJFwruSA — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 28, 2024