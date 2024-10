Israelíes cortan paso a agencia de refugiados palestinos; líderes y ONGs lo condenan

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, reaccionó a la aprobación de la Ley con una advertencia de que supone un “precedente peligroso” y que “solo profundiza el sufrimiento de los palestinos”.

Madrid, 29 de octubre (EuropaPress).- La Knesset o Parlamento israelí aprobó este lunes una Ley que prohíbe toda actividad de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) tanto en Israel como en los territorios palestinos. Este hecho fue condenado por diversos líderes y organizaciones no gubernamentales, quienes exhortan a Israel de derogar esa normativa.

Un total de 92 de los 120 diputados del Parlamento unicameral israelí han apoyado la iniciativa, mientras que diez han votado en contra. A favor de la propuesta han votado también partidos de la oposición como Yesh Atid, el Partido Unidad Nacional o Yisrael Beiteinu, informa el diario israelí ‘Haaretz’.

La votación ha estado precedida de un tenso debate en el que una de las diputadas del gobernante partido Likud, Tally Gotliv, ha intentado agredir al diputado árabe-israelí Ahmed Tibi cuando tenía estaba en el estrado.

Personal de la cámara ha tenido que sujetar a Gotliv después de que Tibi criticara el proyecto de ley “fascista” contra la UNRWA. “El pueblo palestino será libre de la ocupación”, ha afirmado Tibi entre los gritos de diputados derechistas que le instaban a abandonar la Knesset.

Los conserjes de la sala también han intervenido para evitar que llegaran a las manos el ministro de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, y el líder del partido socialista y árabe-israelí Hadash-Taal, Aiman Odé. Ambos se han gritado durante la sesión.

“PRECEDENTE PELIGROSO”

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, reaccionó a la aprobación de la Ley con una advertencia de que supone un “precedente peligroso” y que “solo profundiza el sufrimiento de los palestinos”.

“La votación de esta tarde en el Parlamento israelí (Knesset) contra la UNRWA no tiene precedentes y sienta un precedente peligroso. Va en contra de la Carta de la ONU y viola las obligaciones del Estado de Israel según el derecho internacional”, ha apuntado en un mensaje en X.

“Si no se da marcha atrás en estas leyes, se debilitará el mecanimos multilateral común que establecimos después de la Segunda Guerra Mundial. Esto debería ser una preocupación para todos”, ha añadido.

Lazzarini ha argumentado que “estas leyes solo profundizan el sufrimiento de los palestinos, en particular en Gaza, donde la gente lleva más de un año de auténtico infierno”. “Privará a más de 650 mil niñas y niños de educación y pondrá en riesgo a toda una generación”, se ha lamentado. “Es un castigo colectivo”, ha remachado.

Además se ha lamentado por que esta ley se enmarca en “una campaña de descrédito de la UNRWA para deslegitimar su labor para dar ayuda al desarrollo y servicios a los refugiados palestinos”.

En cualquier caso, Lazzarini ha recordado que la expulsión de la UNRWA “no despoja a los palestinos de su estatus de refugiados”, protegido por resoluciones de la Asamblea General de la ONU hasta que se alcance “una solución justa y duradera”.

LAS REACCIONES DEL MUNDO

El Departamento de Estado norteamericano ha emplazado a las autoridades israelíes a no aplicar la nueva ley aprobada este lunes que supone la expulsión del país y también de los territorios palestinos ocupados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, la UNRWA.

La UNRWA desempeña “una función irreemplazable ahora mismo en Gaza, donde están en el frente para prestar ayuda humanitaria a la gente que lo necesita”. “No hay nadie que pueda reemplazarlos ahora mismo en medio de la crisis”, ha resaltado en una comparecencia en rueda de prensa.

“Si la UNRWA se marcha, habrá civiles, incluidos niños, incluidos bebés, que no tendrán acceso a la comida, agua y medicinas que necesitan para vivir. Creemos que es inaceptable”, ha remachado.

Por ello, “seguimos instando al Gobierno de Israel a pausar la aplicación de esta legislación”, ha declarado poco antes de la aprobación de la norma en el Parlamento israelí. “Les emplazamos a no aprobarla y consideraremos otras medidas basándonos en lo que ocurra en los próximos días”, ha advertido.

Miller ha recordado una misiva reciente remitida a Israel que advertía que esta ley “podría tener consecuencias dentro de las leyes estadounidenses” en el ámbito de la ayuda militar a Israel. La ley estadounidense prohíbe entregar armamento ofensivo a países que bloqueen la entrega de ayuda humanitaria.

“The entire humanitarian system here relies every minute of every day on @UNRWA to deliver services to 2 million people living in the worst possible conditions”

El representante de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, alertó este martes de que la decisión de Israel de prohibir el trabajo de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) pone en riesgo a toda la región y supone un “grave precedente” contra la cooperación internacional.

Detener por completo las actividades de la agencia “tendrá consecuencias muy negativas tanto para la región como para el sistema global en su conjunto”, además de “socavar las bases de la cooperación multilateral internacional”, ha alertado Nebenzia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, informa la agencia TASS.

En ese sentido, ha lamentado que este “grave precedente” se esté produciendo “ante los ojos” de toda la comunidad global pese a que dicha agencia “ha sido la columna vertebral del cuerpo humanitario de la ONU en la región” y “una estructura única en la protección de los derechos y la asistencia de los palestinos”.

António Guterres, Secretario General de la ONU, defendió la labor “esencial” de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA) tras la aprobación del Parlamento israelí de una ley que prohíbe su actividad tanto en Israel como en los territorios palestinos.

“De aplicarse, las leyes aprobadas por la Knesset probablemente impedirían a la UNRWA continuar su labor esencial en los territorios palestinos ocupados, con consecuencias devastadoras para los refugiados palestinos (…) No hay alternativa al UNRWA”, ha manifestado a través de su perfil en la red social X.

Guterres hizo un llamamiento a las autoridades israelíes para que actúen “de forma coherente” con sus obligaciones en virtud de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional y ha subrayado que la legislación nacional “no puede alterar esas obligaciones”. Ante esta situación, el jefe de la ONU ha anunciado que planteará este asunto a la Asamblea General.

Por su parte, la Unión Europea reclamó esta tarde a Israel que dé marcha atrás tras adoptar una ley que prohíbe la actividad en el país y en los territorios palestinos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

“Urgimos a las autoridades a reconsiderar la decisión y prevenir la destrucción de los servicios de la UNRWA que dan ayuda vital y aseguran el acceso humanitario de la UNRWA a los refugiados palestinos”, ha asegurado la portavoz de Exteriores de la UE, Nabila Massrali, en una rueda de prensa desde la capital comunitaria.

En este sentido, ha indicado que la UE sigue comprometida con la agencia de la ONU y su misión en la región de Oriente Próximo, reiterando que “no hay alternativa” al trabajo que hace.

“Es un pilar de estabilidad regional y el único que puede proveer de suministros básicos”, ha señalado Massrali para recalcar que “juega un papel fundamental” para avanzar en la solución de dos Estados.

Además, el portavoz de la Presidencia de la Autoridad Palestina, Nabil abú Rudeina, subrayó que la aprobación del Parlamento israelí de la ley que prohíbe toda actividad de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA) tanto en Israel como en los territorios palestinos es una violación del Derecho Internacional y supone un desafío de las resoluciones de la ONU.

Abú Rudeina manifestó que esta decisión pretende eliminar la cuestión de los refugiados y su derecho a regresar a sus territorios y recibir una indemnización. “No solo va en contra de los refugiados (palestinos), sino también contra Naciones Unidas y el mundo que tomó la decisión de crear la UNRWA”, según un comunicado recogido por la agencia de noticias palestina WAFA.

“El voto de la Knesset (Parlamento israelí) sobre esta resolución por una abrumadora mayoría indica la transformación de Israel en un Estado fascista, y que esto ya no se limita a un número de ministros, sino al llamado Estado de Israel”, ha dicho, antes de agregar que el mundo debe tratar a Israel como un Estado racista y retirarle la legitimidad internacional.

En este sentido, el portavoz presidencial ha sostenido que si no hubiera sido por el “continuo” apoyo político, financiero y militar estadounidense a la ocupación, no se habría atrevido a desafiar a la comunidad internacional y adoptar políticas que “han inundado” la región con violencia e inestabilidad.

Ante esta situación, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a adoptar posiciones “prácticas” frente a “esta peligrosa legislación israelí” que viola el Derecho Internacional. “El pueblo palestino y sus dirigentes no permitirán la aprobación de planes de ocupación que no lograrán liquidar la cuestión de los refugiados palestinos”, ha concluido.

El Ministerio de Exteriores palestino, que también ha condenado la aprobación parlamentaria de la medida, ha remarcado a través de su perfil en la red social X que Israel no tiene soberanía sobre los territorios palestinos ocupados y que la labor de la UNRWA “es bienvenido” sobre la base del acuerdo entre el Estado de Palestina y la propia organización internacional.

“También confirma que estas leyes constituyen una amenaza al trabajo de la UNRWA y su papel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, ya que la ley busca prohibir el trabajo de la agenda ya que la ley busca prohibir el trabajo de la agencia. Constituye un ataque a la presencia internacional en Palestina, y amenaza el destino de los servicios básicos que la UNRWA proporciona a los refugiados palestinos, especialmente a la luz de la guerra de genocidio contra el pueblo palestino”, ha denunciado.

Por otro lado, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha “rechazado y condenado enérgicamente” la votación “del enemigo sionista”, puesto que considera que “liquidar” su causa y el derecho de los palestinos a regresar a sus hogares “de los que fueron desplazados por la fuerza por los sionistas” es “parte de su agresión” contra el pueblo palestino, tal y como ha recogido el diario palestino ‘Filastin’, vinculado al grupo.

En esa misma tónica, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señaló que la decisión de Israel de prohibir las actividades de la UNRWA podría provocar “el colapso del sistema humanitario en Gaza”, por lo que ha lamentado que “se ha hallado una nueva forma de matar niños” palestinos en la Franja.

“Si la UNRWA no puede operar, es probable que veamos el colapso del sistema humanitario en Gaza”, ha dicho el portavoz de UNICEF, James Elder. “UNICEF sería incapaz desde un punto de vista efectivo de distribuir suministros vitales”, ha señalado, antes de enumerar entre ellos vacunas, ropa de invierno, kits de higiene, suministros sanitarios y agua, entre otros materiales y bienes.

Amnistía Internacional acusó al Gobierno de Israel de “criminalizar” la entrega de ayuda humanitaria y “atacar los derechos de los refugiados palestinos” al prohibir por completo las actividades de la Agencia de Naciones Unidas.

La Secretaria general de la organización, Agnès Callamard, ha indicado en un comunicado que se trata de un “ataque indignante” que está “claramente diseñado para hacer imposible que la agencia opere en los Territorios Palestinos Ocupados al forzar su cierre en Jerusalén Este y poner fin a los visados para su personal”.

“Es una muestra de la criminalización de la ayuda humanitaria y solo empeorará una crisis humanitaria que es ya de por sí catastrófica”, ha aseverado Callamard, que ha recordado que la UNRWA “ha desempeñado un papel indispensable a la hora de entregar agua, alimentos, ayuda sanitaria, educación y refugio a casi dos millones de palestinos en Gaza que se han visto forzados a desplazarse”.

Así, ha recordado que esta población se enfrenta a una “hambruna fabricada” y un “grave peligro de sufrir un genocidio debido a la ofensiva continuada de Israel durante el último año”. “Esta ley sale adelante a pesar de que el Tribunal Internacional de Justicia ha pedido a Israel garantizar el acceso humanitario y los servicios básicos”, ha aclarado.

