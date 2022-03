Los BWAA reconocen al “Canelo” Álvarez con el premio al mejor boxeador del año 2021

Por Luis Guillermo Vázquez

Ciudad de México, 30 de marzo (ASMéxico).- El 2021 fue un año importante para “Canelo” Álvarez y su equipo en el ring. Después de que el boxeador jalisciense unificara los títulos del peso supermediano al derrotar a Billy Joe Saunders y Caleb Plant, la Asociación de Escritores de Boxeo de América lo premió como el mejor boxeador del año en la entrega anual de los premios de dicha asociación.

BWAA 2021 AWARDS

Fighter Of The Year: Canelo Alvarez @Canelo

Fight of the Year: @Tyson_Fury vs @BronzeBomber III

Trainer & Manager of the Year: Eddy Reynoso @CANELOTEAM

Good Guy Award: @daviddiamante

Long & Meritorious Service 2021: @michael_buffer

Courage Award: @Klitschko pic.twitter.com/DnET2xyuEt

— BWAA (@boxingwriters) March 30, 2022