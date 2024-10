Ministro usa mentiras para acusar al Ejecutivo de “derroche” y justificar a la Corte

Fuentes de Presidencia confirmaron a la reportera Nancy Gómez de SinEmbargo que al día de hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aún no se muda al departamento de Palacio Nacional. Ya desde la semana pasada la titular del Ejecutivo federal explicó que aún vive en su domicilio particular.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá mintió hoy cuando acusó a la Presidencia Claudia Sheinbaum Pardo de derrochar en estancia en Palacio Nacional, un monto que, aseguró, es mayor al haber por retiro de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes han empezado a renunciar a sus cargos, algo que será efectivo hasta agosto de 2025, para asegurar este pago vitalicio.

“(Los haberes por retiro son) nada comparado con lo que recibe el director del Banco de México, de Nacional Financiera, del Banco Banobras, y una serie de entidades de este país, nada comparado con lo que nos cuesta mantener a Palacio Nacional para que viva una sola persona”, acusó el Ministro Carrancá, autor del proyecto que busca cancelar la elección de jueces y magistrados, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Fuentes de Presidencia confirmaron a la reportera Nancy Gómez de SinEmbargo que al día de hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aún no se muda al departamento de Palacio Nacional. Ya desde la semana pasada la titular del Ejecutivo federal explicó en su conferencia mañanera que sigue viviendo en su departamento ubicado en la Alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México e indicó que informará cuando se mude a Palacio.

La Dirección General de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural (DGCPNyPC), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó en agosto pasado que entre enero y este mes se gastaron para todo Palacio Nacional un monto de 3 millones 920 mil 004 pesos y 276 mil 450 pesos de luz del primero al tercer bimestre.

Los mismos datos que obran en la respuesta a la solicitud 330026324002350 dan cuenta que en estos primero ocho meses del año se gastaron 88 mil 052 pesos en servicio de jardinería y 10 millones 121 mil 027.66 en servicio de limpieza.

Lo cierto es que en Palacio Nacional no solo vivirá la Presidenta. En el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, laboraban en esta sede 147 trabajadores. En este recinto se encuentran además las oficinas de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Hacienda, además de jardines, museos y murales que forman parte de los circuitos culturales del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En la Suprema Corte, por su parte, se destinan más recursos para la partida de “Servicios de jardinería y fumigación” que para este año fue de poco más de 4 millones de pesos, aunque hasta el 30 de septiembre este monto se amplió a 5 millones 095 mil 820.02 pesos, de lo cual ya se han ejercido 3 millones 833 mil 862.63 pesos. En lo que respecta a los recursos empleados para “Servicios de Lavandería, limpieza e higiene” se destinaron para la Corte 44 millones 249 mil 215.00 pesos, que para el corte de septiembre ascendieron a 44 millones 739 mil 831.24 pesos y de los cuales ya se gastaron 32 millones 100 mil 960.81 pesos.

La respuesta del Ministro González Alcántara Carrancá se enmarca en los cuestionamientos que pesan sobre los lujos que imperan en el Poder Judicial y sobre todo en la manera en la que siete ministros han asegurado su “haber por retiro” vitalicio al renunciar a formar parte del proceso electoral de juzgadores.

Lo cierto es que la misma Corte ha reconocido algunos de los gastos “superfluos” que se les han atribuido. Por ejemplo, el 11 de mayo de 2023 el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador leyó una serie de “lujos” que tenían en la Suprema Corte, de estos algunos fueron confirmados por el propio tribunal en respuesta a la solicitud 330030523002196 de octubre de 2023.

Esta instancia informó que, en efecto, los ministros tienen a su disposición hasta tres tablets, además de equipo de cómputo que les es pagado por el erario al igual que dos celulares cada uno con servicio de internet. También señaló que el pago de gasolina se cubre con recursos públicos, pero precisó que “la asignación de gasolina se realiza por vehículo y no a personas servidoras públicas en específico”.

Ante el cuestionamiento que obra en la misma solicitud sobre si los ministros tienen atención personalizada en el aeropuerto para que ellos y sus acompañantes no hagan filas ni sean revisados, la respuesta fue: “Sí. la Dirección General de Gestión Administrativa tiene como objetivo llevar a cabo, ante las autoridades y áreas administrativas, todas las gestiones y comunicaciones necesarias para atender a las y los Ministros, funcionarios de este Alto Tribunal y personas cuya invitación responda a comisiones de interés en el marco de las relaciones interinstitucionales e internacionales.”

En esa misma solicitud la Suprema Corte reservó la información, por cuestión de seguridad de los ministros, sobre si cuentan con dos vehículos blindados tipo suburban, con valor acumulado seis millones de pesos, lo mismo hizo con el requerimiento de la instalación de video vigilancia en sus casas con cargo al erario público, sobre si cuentan con escoltas y si después de jubilados cuentan con vehículos blindados.

SinEmbargo informó cómo la Suprema Corte paga los haberes por retiro de los ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Eduardo Medina Mora, Genaro Góngora Pimentel, Guillermo Ortiz Mayagoitia, José Franco González Salas, José Ramón Cossio Díaz, Juan Silva Meza, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela Güitron y Olga Sanchez Cordero.

Los 11 ministros de la Suprema Corte perciben un salario mensual neto de 206 mil 948 pesos. En el caso de Genaro Góngora Pimentel, Guillermo Ortiz Mayagoitia, José Franco González Salas, José Ramón Cossio Díaz, Juan Silva Meza, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela Güitron y Olga Sanchez Cordero cada uno de ellos recibe un pago mensual de 165 mil 558 pesos, es decir el 80 por ciento del monto que ganan los actuales miembros del máximo tribunal de justicia del país.

El Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea tiene un haber por retiro mensual de aproximadamente ​​190 mil 392 pesos. En el caso de Eduardo Medina Mora, quien dejó su cargo en medio de investigaciones de corrupción, al haber estado solo 4 años, 6 meses y 29 días, recibe alrededor de 62 mil pesos.

Cuando los ministros se retiran sin haber cumplido quince años en el ejercicio del cargo tienen derecho a esta remuneración, pero de manera proporcional al tiempo de su desempeño: como sucede con Eduardo Medina Mora, quien estuvo poco más de cuatro años, y Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, quien se desempeñó como Ministro 13 años.

En el mismo supuesto estarán los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, que percibirá —según un cálculo hecho con el actual salario mensual neto— alrededor de 76 mil 570 pesos luego de que su renuncia se haga efectiva en agosto de 2025. En el mismo supuesto Juan Luis González Alcántara Carrancá recibirá más de 90 mil pesos mensuales, Javier Laynez Potisek 134 mil 516 pesos, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 175 mil 905 pesos, Alberto Pérez Dayán 175 mil 905 pesos, Jorge Mario Pardo Rebolledo 198 mil 670 pesos y Norma Piña Hernández 134 mil 516 pesos. Estos montos son aproximados ya que los haber por retiro tendrán que calcularse con el salario previsto para 2025.

La Ley establece, además, ​​que durante los dos primeros años de haberse retirado del cargo, reciben las prestaciones relativas a aguinaldo, pago por riesgo y prima vacacional, después de esos dos años, la única prestación que reciben anualmente es el aguinaldo. De acuerdo con el Manual que regula las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal de 2024, el aguinaldo para este año asciende a 445 mil 334 pesos y el pago por riesgo a 416 mil 754 pesos.

Aunado esto debe considerarse que hay además 9 Ministros en retiro, producto de la Reforma de Ernesto Zedillo Ponce de León, que reciben hoy en día una pensión vitalicia. Se trata de Diego Valadés Ríos, Victoria Adato Green, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Irma Cue Sarquis, José de Jesús Duarte Cano, Clementina Gil Guillen, Luis Felipe López Contreras, Ulises Sergio Schmill Orodoñez, Carlos Sempe Minvielle.

¿MÁS LUJOS EN BANXICO Y BANOBRAS?

El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá también aseguró que es más lo que recibe “el director” del Banco de México, en referencia a la Gobernadora de Banxico Victoria Rodríguez Ceja, quien, en efecto, percibe un salario mayor al de un ministro. El Portal de Transparencia arroja que tiene una remuneración mensual neta de 248 mil 553 pesos, aunque no recibe ninguna otra percepción adicional, ni primas, ni gratificaciones.

De hecho, el Gobernador y los Subgobernadores del Banco no formarán parte del personal de la Institución, por lo que, al no existir un vínculo laboral, quienes ocupan estos cargos no reciben pensión alguna por haber ocupado dichos cargos. El propio banco central ha señalado que estos funcionarios no reciben además prestaciones inherentes a una relación de trabajo.

Con respecto al titular de Nacional Financiera Luis Antonio Ramírez Pineda, quien a su vez lo es del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), él recibe por conducir esta segunda instancia un sueldo mensual neto de 59 mil 833.21 pesos, es decir un 28 por ciento de lo que gana un Ministro. A este monto se suma una compensación garantizada de 69 mil 099.38 pesos y una prima vacacional de 19 mil 966.50 pesos. A Ramírez Pineda Nacional Financiera no le paga al tener únicamente compatibilidad de funciones y no relación contractual, y por ser personal contratado por Bancomext compatible con Nafin.

En el caso del titular de Banco Banobras tiene un salario mensual neto de 133 mil 803.57 pesos, un 64 por ciento de lo que gana un Ministro. Además recibe una gratificación anual de 6 mil 532.62 pesos, una prima vacacional de mil 652.85 pesos y una despensa mensual de la cual no se da el monto en la Plataforma de Transparencia.

