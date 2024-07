El Presidente propone que la elección de jueces se pague con los fideicomisos del PJ

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera presidenta del INE, advirtió ayer los retos que el órgano electoral enfrenta para llevar a cabo la elección de ministros, magistrados y jueces, tal y como lo propone la iniciativa presentada por el Presidente.

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió a Guadalupe Taddei Zavala, Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), quien externó ayer sus preocupaciones sobre el presupuesto para la Reforma Judicial, por lo que propuso esta mañana que el Poder Judicial ponga los 20 mil millones de pesos que tiene guardados para realizar las modificaciones a la Ley.

Desde Palacio Nacional, el Presidente sugirió que salga desde el Poder Judicial el dinero para llevar a cabo la reforma, y reiteró sus cuestionamientos sobre la tardanza por parte de sus integrantes para resolver casos.

“Les voy a dar el remedio y el trapito. Que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos y con eso alcanza. Y que ellos ayuden, si es una reforma para que mejore el Poder Judicial. Tienen 20 mil millones de pesos guardados”, dijo.

“Claro que alcanza, hasta con menos de la mitad. Ahí está ese dinero. Para que no usen eso de pretexto, de excusa, de cuánto va a costar. No. Esto no es un gasto, es una inversión. La justicia es algo prioritario. Imagínense cuánto se deja de cobrar por las transas en el Poder Judicial si nada más tenemos ahí 13 casos que llevan en promedio 150 días, en promedio, casi medio año, y no resuelven los jueces, ni magistrados, ni ministros”, sostuvo.

“Estamos esperando porque mañana regresan de vacaciones los ministros y tienen ahí algunos asuntitos pendientes para que los resuelvan”, agregó.

-En caso de que no resolvieran todos estos casos, ¿su Gobierno tomaría alguna acción para impulsar las resoluciones de estos casos pendientes? Porque, como usted menciona, es una gran deuda al erario -cuestionó un reportero en su conferencia de prensa diaria.

“Con que se siga denunciando y por eso es importante la elección de los jueces, de los magistrados, de los ministros, aunque lleve tiempo. Va a llevar tiempo, pero vamos a lo seguro. Y tampoco tiene por qué llevar mucho tiempo. Se puede resolver para el primer trimestre del año próximo. Se puede convocar a elecciones. Ya para el año próximo. Si no de todos, la mitad y ya se avanza”, respondió.

“Y eso va a ayudar mucho y no todo está podrido. Hay jueces, hay magistrados, hay ministros que son incorruptibles, que son independientes, que buscan impartir justicia. Entonces que participen como candidatas, como candidatos. Ya lo decíamos ayer: que no se descalifique a nadie, pero que sea el pueblo el que elija”, finalizó.

Ayer, la Consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, advirtió los retos que el órgano electoral enfrenta para llevar a cabo la elección de ministros, magistrados y jueces, tal y como lo propone la iniciativa presentada por el Presidente.

La titular del INE acudió ayer a los Diálogos Nacionales para Reformas Constitucionales al Poder Judicial, convocados por la Cámara de Diputados, donde planteó sus cuestionamientos y expresó las inconsistencias con respecto a la iniciativa que permite que los juzgadores sean electos por el voto.

“El Instituto Nacional es un organismo especializado en organización de procesos electorales, pero para eso requerimos tener elementos y condiciones específicas para que esto sea altamente exitoso”, inició.

Taddei cuestionó sobre el presupuesto que el INE debería de contemplar para llevar a cabo dicho proceso electoral, afirmó que se requiere uno “acorde al tamaño del ejercicio”. Posteriormente, ante medios de comunicación, señaló que su costo podría ser parecido al de la elección presidencial.

Guadalupe Taddei, @Presidencia_INE, propuso a las y los legisladores realizar mesas de trabajo y diálogo permanente, a fin de llevar a buen puerto la implementación de la reforma, en caso de que sea aprobada por la Cámara de @MX_Diputados. “El Instituto sabe hacer procesos… pic.twitter.com/6jBtQx3kU4 — @INEMexico (@INEMexico) July 31, 2024

“El presupuesto no es caprichoso, algo que se nos ocurra, es definitivamente lo que genera la posibilidad de llevar un proceso de esta magnitud. No podemos hacer un proceso electoral con menor requisito y rigor que el que ya está acostumbrado a tener el país para la elección de los otros dos poderes de la Unión”, dijo.

La iniciativa de reforma al Poder Judicial será presentada una vez que inicie la nueva Legislatura en la Cámara de Diputados y el Senado de la República; sin embargo, la propuesta ha generado respuestas mixtas.