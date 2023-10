Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel por “agresiva ofensiva” contra Gaza

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno de Bolivia anunció este martes que rompe relaciones diplomáticas con Israel ante el ataque militar que ejecuta en contra de la población de la Franja de Gaza.

A través de una conferencia de prensa, el Vicecanciller Freddy Mamani Machaca señaló que el Gobierno boliviano tomó la decisión de romper las relaciones diplomáticas con Israel “en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar” que ha llevado a cabo en Gaza, siendo la más reciente el ataque contra un campamento de refugiados.

En el mismo evento, la Ministra de Presidencia de Bolivia, Nela Prada, comunicó que la decisión ya fue remitida al Gobierno de Israel para que tenga conocimiento del estátus diplomático entre ambas naciones.

Asimismo, rechazó el “hostil tratamiento” de Israel contra los responsables internacionales de brindar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, a quienes se les a impedido el visado para el trabajo que la comunidad internacional les delegó.

Finalmente, expresó su apoyo a las declaraciones del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien condenó las violaciones al Derecho Internacional Humanitario e hizo un llamado al alto al fuego en la Franja de Gaza.

Esta mañana, Guterres se mostró “profundamente alarmado” por la “intensificación” del conflicto entre las fuerzas de Israel y los milicianos de la Franja de Gaza y ha vuelto a instar a todas las partes a respetar el Derecho Internacional, teniendo en cuenta que “no es un menú a la carta y no se puede aplicar de manera selectiva”.

“El Derecho Internacional Humanitario establece normas claras que no pueden ignorarse”, ha subrayado el máximo responsable de la ONU, en un comunicado en el que ha lamentado los estragos que está causando el actual conflicto sobre la población. La protección de los civiles en ambos lados, ha añadido, es “esencial”.

Así, ha condenado por un lado los ataques lanzados por Hamás -“nunca hay justificación para asesinar, herir o secuestrar civiles”- y ha reclamado la liberación “inmediata” de los rehenes; por otra parte, ha denunciado el alto número de víctimas provocado por los bombardeos israelíes sobre la Franja, teniendo en cuenta además que “dos terceras partes son mujeres y niños”.

The level of humanitarian assistance that has been allowed into Gaza up to this point is completely inadequate.

I reiterate my call for an immediate humanitarian ceasefire & for unimpeded access to be granted, consistently, safely & to scale.

— António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2023