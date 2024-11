VIDEOS: “Alito” grita y manotea al Presidente del Senado; respeto, exige el morenista

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, y el Senador priista Alejandro Moreno Cárdenas protagonizaron una fuerte discusión que ocurrió esta tarde desde la tribuna de la Mesa Directiva.

Fernández Noroña declaró este jueves la validez de la iniciativa que vuelven irrebatibles las modificaciones de la Carta Magna luego de que 26 congresos estatales avalaran la reforma tras su aprobación en el Congreso de la Unión. Fue precisamente luego de establecer la constitucionalidad del decreto que el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se subió a la tribuna donde se establece la Mesa Directiva para increparlo.

Moreno Cárdenas se desplazó hasta el lugar que ocupa el presidente para confrontarlo por presuntamente no darle la palabra.

“Vaya a su curul y dígame. No me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima Respete a la presidencia”, ordenó Noroña mientras “Alito”.