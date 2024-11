VIDEO ¬ Un avión de carga de DHL se estrella en Lituania; se reporta un muerto

Por Siarhei Satsiuk, Vanessa Gera y Jon Gambrell

VILNA, Lituania (AP).— Un avión de carga de DHL se estrelló al aproximarse a un aeropuerto de la capital de Lituania y se deslizó hacia una casa este lunes por la mañana, matando a un miembro español de la tripulación, pero sin causar daños a personas en tierra. La causa está bajo investigación.

Un video de vigilancia mostró que el avión descendía normalmente mientras se aproximaba al aeropuerto antes del amanecer, y luego explotó en una enorme bola de fuego detrás de un edificio. El momento del impacto no pudo ser visto en el video.

Funcionarios lituanos reconocieron que una línea de investigación será si Rusia jugó un papel, dado su supuesta participación en otros casos de sabotaje, aunque enfatizaron que aún no hay evidencia que apunte a eso.

Funcionarios de seguridad occidentales sospechan que la inteligencia rusa está llevando a cabo sabotajes contra sus naciones en represalia por su apoyo a Ucrania, incluyendo ataques incendiarios, desinformación y colocando dispositivos incendiarios en paquetes en aviones de carga.

En julio, uno se incendió en un centro de mensajería en Alemania y otro se encendió en un almacén en Inglaterra.

Fiscales polacos dijeron el mes pasado que se enviaron paquetes con explosivos camuflados a través de compañías de carga a países de la UE y Reino Unido para “probar el canal de transferencia de tales paquetes” que estaban destinados finalmente a Estados Unidos y Canadá.

“Vemos a Rusia volviéndose más agresiva”, enfatizó Jauniškis. “Pero por ahora, realmente no podemos hacer atribuciones ni señalar a nadie, porque no hay información al respecto”.

La autoridad aeroportuaria de Lituania identificó la aeronave como “un avión de carga de DHL que volaba desde Leipzig, Alemania, hacia el Aeropuerto de Vilna”.

El Ministerio de Transporte alemán mencionó que expertos del Buró Federal Alemán de Investigación de Accidentes Aéreos serían enviados a Lituania para ayudar con la investigación. Los funcionarios también advirtieron contra intentar sacar conclusiones antes de que se haya examinado toda la evidencia.

This is the moment a Swiftair Boeing 737-400 crashed in a residential neighbourhood in Vilnius, Lithuania, early on Monday.

One pilot is confirmed dead but 3 other crew aboard the plane have miraculously survived.

The plane, operated on behalf of DHL, narrowly missed a house… pic.twitter.com/FCR0DkojzW

— Matt Maszczynski (@yourownkanoo) November 25, 2024