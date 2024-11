Historia de lo Inmediato: Delincuente, millonario, ministro

https://youtu.be/uMr7qiHG3xc

“¡No tengo ninguno de los tres pecados capitales de la política: No soy corrupto, no soy tonto y no soy flojo! ¡Le pese a quien le pese!”, me respondió con enfado Roberto Gil Zuarth cuando, en 2010, le pregunte sobre su repentina riqueza que, desde entonces sólo ha crecido vertiginosamente y ahora, como político multimillonario, quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Gil Zuarth debe a Felipe Calderón su acelerado ascenso en la política desde el fraude de 2006, cuando era asesor de Germán Martínez Cázares en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hasta la senaduría del PAN que concluyó en 2018, doce años de sólo vivir del erario y, de pronto, a movilizar decenas de millones de pesos para adquirir empresas y propiedades en México y en Estados Unidos, actualmente bajo investigación por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.

Pero el militante panista Gil Zuarth es no sólo un político con una fortuna bajo sospecha, sino también un delincuente condenado en España por delitos que cometió exactamente cuando Calderón tenía días de haber tomado posesión, en 28 de diciembre de 2006, y cuya fue sentencia de un juez se emitió en abril de 2011, tres meses antes de que Calderón lo nombró su secretario particular.

El aspirante a ministro, quien curiosamente no se inscribió ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial, fue condenado por un juez por daños y lesiones contra agentes policiacos en Barcelona en medio de una trifulca al salir de una discoteca, como ya se informó en SinEmbargo.

Cómo da vueltas la vida: La acompañante de Gil Zuarth en la trifulca de Barcelona fue Carla Humphrey Jordán, actual consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), con quien estuvo casada hasta agosto de 2013, y en noviembre de 2021 contrajo matrimonio con Santiago Nieto Castillo, en una suntuosa boda en Guatemala que molestó al presidente Andrés Manuel López Obrador y que derivó en su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

Y fue justamente la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Gil Zuarth por delitos que él niega.

Como senador, las cuentas de Gil Zuarth son chuecas. Primero: Aparte de sus honorarios como legislador, tuvo ingresos extras de más de 9 millones de pesos por concepto de apoyos de la bancada del PAN para actividades legislativas que destinó, indebidamente, para su disfrute personal. Dos: Como senador obtuvo otros millonarios ingresos que no declaró al fisco sino hasta años después.

Y tan mal estaban sus cuentas que cuando era inminente el triunfo de Andrés Manuel López, en mayo de 2018, el senador trató de cuadrar cifras fiscales: Hizo declaraciones complementarias para informar, extemporáneamente, de ingresos por 83 millones de pesos que dijo haber recibido como “viáticos” y “préstamos”.

Estas conductas de Gil Zuarth han sido interpretadas por la autoridad hacendaria como maniobras para tratar de ocultar el verdadero origen de ingresos que no correspondían a las cantidades de sueldos y salarios que recibía como servidor público.

Pero tras dejar de ser senador, en febrero de 2018, creó el despacho Accuracy Legal Consulting, y sus ingresos también se dispararon: Entre 2018 y 2019 registró ingresos por 96.5 millones de pesos, 14 millones de los cuales fueron del gobierno del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas.

Todos estos movimientos de dinero son investigados por la FGR desde 2020, pero hasta ahora Gil Zuarth no ha sido imputado. De ser nombrado ministro de la SCJN, es obvio que quedaría impune.

Ya veremos…

Álvaro Delgado Gómez

