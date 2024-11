Primer Ministro sonríe a Claudia, pero Canadá pide a Trump orientar maltrato a México

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- Canadá mantuvo su juego de doble cara en la creciente disputa comercial por la llegada de Donald Trump al poder. Por un lado, el entono del Primer Ministro habla contra México. Por el otro, Trudeau le sonríe a la Presidenta Claudia Sheinbaum. Pero la realidad se ha venido transparentando. Los canadienses apuñalan a México en su discurso de que ellos no son un problema ni con China, ni con los migrantes, ni con el fentanilo.

Poco después de la amenaza de Trump de subir 25 por ciento los aranceles a sus socios, Justin Trudeau habló con el Presidente electo. Solo se difundió que fue una conversación "productiva". Pero una horas después, su Ministro de Industria, François-Philippe Champagne, fue quien transparentó la conversación. Pidió a Trump no confundir su frontera con la mexicana, en los hechos afirmando que el problema es con México y no con Canadá.

🚨BREAKING: Soy boy Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, agrees to work with President Trump on border security after Trump threatened tariffs.

"I had a good call with Donald Trump...It was a good call, this is something we can do."

Peace through strength is BACK!! pic.twitter.com/ixo0pLaCYK

— David J Harris Jr (@DavidJHarrisJr) November 26, 2024