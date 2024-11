La pensión para adultos de 57 a 59 años tendrá nuevas inscripciones en 2025: Brugada

El programa Ingreso Ciudadano Universal busca contribuir al derecho social de una vida digna, establecer un mecanismo de protección social y garantizar un ingreso extra en cada familia.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que el próximo año habrá nuevas inscripciones para el programa de Ingreso Ciudadano Universal para adultos de 57 a 59 años de edad, quienes recibirán dos mil pesos bimestrales y sin intermediarios, como parte de una ayuda económica para la población.

"El día de hoy quiero informarle a la Ciudad de México que el próximo año en adelante iremos construyendo este programa hasta que todas y todos los que tengan esta edad: 57, 58 y 59 años, todos y todas de manera universal estarán recibiendo este programa, sin discriminar a nadie", indicó en conferencia de prensa.

El programa busca alcanzar a cerca de 20 mil personas en 2024. Posteriormente, para 2025 se espera la incorporación de 25 mil nuevas personas beneficiarias, incrementando la cobertura en 7.5 por ciento. Asimismo, el programa cuenta con un presupuesto autorizado de 42 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2024. Dicho monto incluye un cinco por ciento de costo de operación.

Refrendamos nuestro compromiso con la justicia social y la igualdad de oportunidades para todas y todos. El programa Ingreso Universal Ciudadano, que son recursos económicos para personas de 57, 58 y 59 años de edad es un paso importante para garantizar un piso de bienestar para…

La mandataria capitalina señaló que la iniciativa busca contribuir al derecho social de una vida digna, establecer un mecanismo de protección social y garantizar un ingreso extra en cada familia; mismo que se completa con otros apoyos federales que se darán a adultos mayores. Para este año se destinó un presupuesto de 42 millones de pesos, con el compromiso de incrementar la cobertura en los próximos años.

“Es un orgullo decir que este es el primer programa en el país y, posiblemente en el continente, que reconoce a todas las personas como beneficiarias de los recursos generados en la ciudad, sin importar su condición social. Esto marca un avance significativo en la política social", expresó la mandataria desde la explanada del Zócalo capitalino.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

La iniciativa Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años (ICU) tiene la finalidad de contribuir al derecho social de una vida digna, establecer un mecanismo de protección social y garantía mínima del ingreso familiar. Estos son los requisitos para acceder al programa:

Tener al momento de la inscripción al programa 57 años cumplidos a 59 años 10 meses. Radicar permanentemente en la Ciudad de México. No contar con otras ayudas económicas gubernamentales de la misma naturaleza. La solicitud de incorporación al programa será́ personal y directa por la persona interesada.

En el Zócalo capitalino arrancamos la entrega de apoyos económicos del programa social Ingreso Ciudadano Universal, dirigido a las personas de 57 a 60 años. El objetivo es dar un ingreso mínimo que garantice un piso de bienestar a todas y todos los habitantes de la capital.…

La solicitud de incorporación al Programa será personal y directa por la persona interesada. Se deberá presentar documento original y entregar fotocopia al momento de la inscripción al programa de la siguiente documentación, la cual formará parte integral del expediente. El registro se realizará a través de este enlance: https://tubienestar.cdmx.gob.mx/

Identificación oficial vigente con fotografía. (Credencial de elector del INE, Cedula Profesional, pasaporte).

Acta de nacimiento (solo en el caso de que no sea visible la fecha de nacimiento en la identificación oficial).

Clave única del registro de población (CURP), en caso de no ser visible en los documentos de identificación oficial.

Comprobante de domicilio vigente con antigüedad no mayor a tres meses (recibo telefónico, agua, contrato de arrendamiento, constancia de residencia, etc.) en caso de que no sea visible en la identificación oficial.

Durante el ejercicio fiscal 2024, el presupuesto destinado a este apoyo fue de 42 millones de pesos, y para el 2025 se sumarán 25 mil nuevas personas beneficiarias, logrando así la cobertura para el 13.5 por ciento del total de la población objetivo.

Para 2026, se planea incorporar 40 mil nuevas personas beneficiarias acumulando 85 mil personas en el programa, lo que representa el 25.2% de la población objetivo. Finalmente, el gobierno capitalino contempla que, para 2030, se tenga cobertura total de las personas de 57 a 59 años.

#EnVivo ▶️ Acompáñame en la entrega del #IngresoCiudadanoUniversal, apoyo económico para garantizar una vida digna a adultos de la Ciudad de México.

La Secretaría del Bienestar, Araceli Damián González, sostuvo que el ingreso ciudadano universal es un sueño que hoy se hace realidad. Es un derecho que reconoce la dignidad de todas las personas, independientemente de su situación laboral o condición social.

“Todos merecemos vivir dignamente, no importa que tengamos un empleo o no tengamos un empleo, no importa que tengamos una discapacidad, no importa que seamos jóvenes, adultos, que podamos trabajar, que sepamos leer, escribir, no importa, lo importante es que vivimos en esta Tierra y que todos tenemos que compartir la riqueza que se produce en este mundo”, expresó la funcionaria.

Asimismo, enfatizó que durante décadas se dijo que esto no era posible, que solamente se les tenía que dar a los más pobres porque no alcanzaba el dinero. Pero desde que esta ciudad ha sido gobernada por la izquierda, se ha demostrado que hay riqueza, que hay dinero y que es cuestión de voluntad el que todas y todos podamos disfrutar de esa riqueza, de mejorar las condiciones de vida y de igualdad.

Finalmente, el Secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo agradeció la confianza que las y los beneficiarios depositan en el personal de la dependencia que se encargó de tocar puertas, explicar el programa y recibir la documentación correspondiente.