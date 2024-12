Israel "Magnífico" Vázquez, excampeón mundial de boxeo, muere a los 46 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Israel Vázquez, un peleador mexicano que ganó tres títulos mundiales de peso gallo en su carrera boxística, ha fallecido a los 46 años de edad, confirmó el martes el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El CMB había informado a inicios del mes pasado que “El Magnífico” Vázquez fue diagnosticado con sarcoma, uno de cinco tipos de cáncer.

Thank you Israel for the so many great memories that you have given us through your actions inside the ring but most importantly outside of it. You are now eternal , rest in peace, everything will be all right. pic.twitter.com/Aa91vKT6cP

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) December 3, 2024