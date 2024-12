ENTREVISTA ¬ El McPRIAN usa discurso libertario para defender vapeadores, dice Gatell

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– Los partidos Movimiento Ciudadano, PRI y PAN incurren en un "discurso libertario" al alegar que la prohibición de los vapeadores y cigarros electrónicos atentan contra el derecho que tienen las mujeres y hombres de consumir lo que ellos crean conveniente están vulnerando el derecho a la salud y solo benefician a la industria tabacalera, el verdadero agente detrás de estos dispositivos empleados mayormente por los más jóvenes del país, planteó el doctor Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud federal e integrante del Instituto Nacional de Salud Pública.

“Es una falacia fabricada (el que se vulneren derechos con la prohibición), sobre todo, los partidos son directamente cómplices o partícipes, o beneficiarios, del dinero de la industria tabacalera, me estoy refiriendo a Movimiento Ciudadano en particular, un segmento amplísimo del PAN y otro tanto del PRI, que quieren construir una narrativa libertaria, montándose sobre un discurso que ideológica, cultural, política, históricamente pertenece a otro campo. Cuando hablamos de libertades, estamos hablando del derecho a la información, la libertad de prensa, la libertad de expresión, de movilidad, etcétera, se quieren montar sobre ese discurso pero no es un accidente tampoco, es una propaganda de diseño porque la juventud es muy propensa reaccionar cuando se habla de restricción de libertades, la gran falacia que están introduciendo es la idea de que se pretende restringir, con esta reforma constitucional, la libertad de las personas potencialmente usuarias, potencialmente adictas, a los vapeadores y los millonarios electrónicos, y es absolutamente falso”, expresó López-Gatell a Café y Noticias.