¡Qué conmovedora exposición he podido ver esta semana! Déjenme compartir con ustedes la emoción que me dio recorrer las obras de “Exililadas de España. Artistas en México”, en el Colegio de San Ildefonso, en el centro histórico de la Ciudad de México.[1] Lo que realmente se muestra bajo ese título es un puente tejido entre ambos países: un puente de solidaridad, de gratitud, de reconocimiento y amistad. ¿Cómo no emocionarse? Ahora que se termina el 2024, año en que conmemoramos los 85 de la llegada del primer grupo del exilio español a las costas de Veracruz, a bordo del Sinaia, vale la pena recordar la generosidad del México del presidente Lázaro Cárdenas, al abrir sus puertas para recibir a quienes buscaban refugio después de la derrota de la República en la Guerra Civil; la misma generosidad con que recibió años después a otros exilios: guatemaltecos, chilenos, uruguayos, argentinos y tantos más encontramos aquí un hogar.

En un artículo de 1989, escrito cuando ya tenía 85 años, María Zambrano, la pensadora española más importante del siglo XX, primera mujer en recibir el Premio Cervantes, escribió:

…ningún país nos quería a los refugiados españoles, sólo México, sólo México, no me cansaría de decirlo, como una oración. Sólo México nos abrazó…[2],

“Exiliadas de España. Artistas en México” es la celebración de ese abrazo, a través del legado de treinta mujeres artistas visuales que llegaron a nuestro país huyendo de la dictadura franquista, y que aquí crearon la mayor parte de su obra. Algunas de ellas, incluso, son mexicanas hijas del exilio. Por primera vez se hace una curaduría de este tipo que permite ver la trayectoria de las artistas de manera conjunta, a partir de la riquísima investigación que hicieron dos académicos de la Universidad de Granada, Yolanda Guasch Marí y Rafael López Guzmán, curadores de la exposición.

Son 200 piezas que destacan la riqueza del bagaje artístico y cultural con el que arribaron a nuestro país y, a la vez, las transformaciones que va mostrando su trabajo al entrar en contacto con la cultura mexicana. Sabemos que el exilio es una herida, pero -como decía la escritora brasileña Clarice Lispector, hablando de su propio exilio que la llevó de Odesa a Sao Paulo- puede transformarse en una herida fecunda. Y eso es lo que vemos en esta exposición: la fecundidad de estas mujeres que llegaron a México con las esperanzas rotas y el dolor a flor de piel, y que fueron sanando a lo largo de los años en nuestro país. Allí están sobre las paredes, también los versos de una de las poetas más importantes del exilio español, la querida Angelina Muñiz-Huberman. Déjense emocionar por este fragmento de su poema “Reconciliación”:

Y sin embargo / durante años / creer en el olvido, / en la tierra perdida, / en el mar que lloraba, / en la imagen sellada. / Hasta que ya no se puede más/ Porque un día ya no se puede más. / Y entonces / al abrir la ventana / ves el alto perfil, / la nieve en los volcanes, / los árboles lejanos. / Y ese día, / ese día, / aceptas el paisaje.

Con obras que van desde el dolor de la partida a “aceptar el paisaje” y amar al país que les dio una nueva patria, la exposición hace una reivindicación del arte hecho por mujeres, tan silenciado y oculto a lo largo de los años. Es imposible ya, en estas épocas, seguir pensando la historia del arte sin la presencia femenina.

En las salas conviven los nombres conocidos, con otros que quizás escuchamos por primera vez. Hacer memoria, homenajearlas a todas, es también un compromiso ético y político del proyecto.

Comparto la lista completa de nombres porque de eso se trata, sin duda, de nombrarlas, de recordarlas, de reivindicar su legado:

Amaya Escalera, Carme Millà, Carmen Cortés, Elena Climent, Elena Verdes Montenegro, Elvira Gascón, Guadalupe Gaos, Josefina Ballester, Juana Francisca Rubio, Julia Giménez Cacho, Kati Horna, Loty de la Granja, Lucinda Urrusti, Manuela Ballester, María Teresa Toral, Marta Palau, Mary Martín, Montserrat Aleix, Nela Gaos, Paloma Altolaguirre, Puri Yáñez, Remedios Varo, Regina Raull, Rosa Ballester, Soledad Martínez, Teresa Martín, Teresa Olabuenaga y Yani Pecanins.

Como parte de sus objetivos, la exposición se propone invitar al público “a reflexionar sobre los procesos de migración y la construcción de identidades”. Vale la pena subrayarlo y tenerlo presente especialmente hoy en que es tan complejo y peligroso el paso de las personas migrantes por nuestro país. Que esas reflexiones permitan que sean muchas quienes puedan repetir la frase de María Zambrano: “México nos abrazó”.

Celebremos esta conmovedora e imprescindible exposición con el deseo de volver a ser un país que abraza a quienes han perdido su tierra.

