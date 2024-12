PuntosyComas ¬ Extorsión: la gran calamidad que agobia a los negocios en México

La gente no denuncia los delitos contra negocios porque no confía en las autoridades o porque considera que no pasará nada, pues dudan que se investiguen. La cifra negra de delitos no denunciados y no investigados durante el 2023 llegó al 90.3 por ciento.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La nueva administración federal que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendrá que poner especial atención a los dos delitos más graves que padecen los negocios del país: la extorsión.

El cobro de derecho de piso, es decir la exigencia de dinero a cambio de que los establecimientos no sufran algún quebranto, fue la calamidad que más padecieron los dueños o encargados de negocios en el país durante 2023, pues en 18 estados de la República fue el delito que los afectados ubicaron como la principal preocupación.

El segundo delito que los empresarios padecen con más frecuencia, es el robo de mercancía en tránsito, en por lo menos 19 entidades federativas.

En un segundo plano, los otros dos delitos que fueron considerados entre los cuatro más graves por los dueños o encargados de negocios en el país son el robo/asalto de bienes o dinero, considerado como el delito más importante en seis estados de la República; en tanto que en otras cinco entidades federativas consideraron el robo hormiga de mercancías entre los cuatro más importantes.

¿Cuáles son las cinco entidades del país que fueron más afectadas por la delincuencia en el transcurso del 2023?

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2024 (ENVE 2024), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en una muestra de 36,892 unidades económicas de México, advierte que la tasa más alta de delitos, por cada 10 mil unidades económicas, la tiene el Estado de Quintana Roo, con 7 mil 492 casos; seguido por Baja California Sur, con 7 mil 275 ilícitos; en terce lugar aparece Zacatecas, con 7 mil 186 incidentes; en la cuarta posición Estado de México con 7 mil 25 hechos delictivos y en quinto lugar, Jalisco, con 6 mil 346 casos.

En el polo opuesto, las cinco entidades con menor incidencia delictiva, por casos registrados con respecto a cada 10 mil unidades productivas, son. Tamaulipas, con 3 mil 20 delitos registrados durante 2023; Nayarit, con 3 mil 470 casos; Oaxaca, con 3 mil 532 incidentes; Veracruz, con 3 mil 715 e Hidalgo, con 3 mil 900 delitos contra empresas en el pasado calendario.

Durante 2023, en el 29.8 por ciento de los delitos cometidos los delincuentes portaban armas y en el 20.6 por ciento agredieron al dueño o empleado del negocio.

El 26.0 por ciento de las unidades económicas en el país cambiaron o colocaron cerraduras y/o candados como una medida preventiva contra los delitos; mientras que el 20.6 por ciento instaló alarmas y sistemas de video cámaras de vigilancia. En menos escala, el 11.4 por ciento de los dueños de negocios optaron pór cambiar puerta o ventanas y el 8.9 por ciento optó por colocar rejas o bardas. El 46 por ciento expresó haber tenido pérdidas económicas a cauda de la delincuencia.

En el pasado calendario anual, de los delitos de extorsión ocurridos en el país, 84.1% fueron por vía telefónica.

Otra de las conclusiones de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2024 (ENVE 2024), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es que en 2023, el costo total en el país a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas representó un monto de 124 mil millones de pesos ¿Cuál fue el costo promedio por entidad federativa?

El costo promedio nacional a consecuencia de la inseguridad y el delito, considerando todas las entidades federativas durante 2023, fue de 54 mil 451 pesos… Pero hubo estados en donde el costo fue mucho más elevado, como Guanajuato, donde el costo promedio en la entidad fue de 82 mil 915 millones de pesos: en. Sinaloa fue de 78 mil 371 pesos y en Nuevo León de 75 mil 300 pesos. Los estados que tuvieron costos más bajos fueron Hidalgo, con 21 mil 862 pesos; Oaxaca, con 22 mil 681 pesos y Tlaxcala, con 28 mil 236 pesos de gasto a causa de la inseguridad y el delito.

Un problema muy grave es que el porcentaje de delitos contra negocios que son denunciados en México, durante el 2023, apenas llegó al 12.2 por ciento, pese a que por lo menos 2 millones 900 mil empresas resultaron afectadas. Pero el porcentaje de denuncias no ha variado mucho en los más recientes 12 años, pues en el 2011 sólo se denunció el 14 por ciento de los delitos cometidos contra negocios, en tanto que el pico más alto de denuncias se experimentó en 2017, con el 15.7 por ciento.

La gente no denuncia los delitos contra negocios porque no confía en las autoridades o porque considera que no pasará nada, pues duda que se investiguen. La cifra negra de delitos no denunciados y no investigados durante el 2023 llegó al 90.3 por ciento. Las cinco entidades con más altods índices de Cifra Negra de delitos que afectaron a empresas en 2023 fueron: Guerrero, con el 97.6 por ciento; Oaxaca, con 96.1 por ciento; en terce lugar Aguscalientes, con 95.8 por ciento; cuarta posición San Luis Potosí, con 95.7 por ciento y quinto, Yucatán, con 94.8 por ciento.

Por otra parte, los estados que tuvieron los porcentajes de Cifra Negra de delitos cometidos contra negocios fueron Guanajuato, con el 83.7 por ciento; Nuevo León, con 84 por ciento; en tercer lugar, Estado de México, con 84.2 por ciento; en cuarto lugar en delitos no denunciados y no investigados fue Chihauhua, con 85.6 por ciento y en quinto lugar en Cifra Negra de delitos cometidos contra empresarios fue Baja California con 87.4 por ciento.

Los empresarios encuestados durante 2023 consideran que los tres principales problemas que enfrentan son: 1.- Inseguridad y delincuencia: 2.- Falta de apoyos del gobierno; 3.- El bajo poder adquisitivo de la población; 4.- Los impuestos; 5.- La falta de castigo a delincuentes; 6.- Los engorrosos trámites de gobierno y 7.- La corrupción.

¿En quienes confían los encargados y dueños de negocios en México? En primer lugar está La Marina; en segundo, El Ejército y en tercero, La Guardia Nacional. Y en el extremo opuesto, los encargados o dueños de negocios consideran que las policías de tránsito municipales son las más corruptas del país; seguidas por los jueces y los agentes del ministerio público estatales.

