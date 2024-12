YouTube facilita opción de doblaje automático con IA en videos; así puedes activarlo

Madrid, 11 dic. (Portaltic/EP) - YouTube facilitó el uso de su herramienta impulsada por Inteligencia Artificial (IA) que realizaba el doblaje a otros idiomas en videos con contenidos sobre conocimiento e información, haciéndolos más accesibles.

La firma tecnológica buscaba eliminar la barrera del idioma entre los creadores de contenido y los espectadores en todo el mundo.

Una forma de hacerlo era con la herramienta de doblaje impulsada por IA que presentaron el año pasado en el marco de VidCon.

La herramienta generaba un doblaje automático a otros idiomas, que el creador podía revisar para aprobar su publicación.

Por el momento, estaba disponible desde inglés a español, portugués, francés, alemán, italiano, hindi, indonesio y japonés; y desde otros idiomas al inglés.

YouTube ya había implementado esta herramienta de doblaje automático en el Programa de socios de YouTube para los canales con contenidos centrados en el conocimiento y la información, aunque planeaban extenderlo a otros contenidos "pronto".

