Isak Andic, fundador de la marca Mango, muere a los 71 años tras sufrir un accidente

BARCELONA (AP).- Isak Andic, el fundador de la marca de moda española Mango, murió tras sufrir un accidente, informó la empresa el sábado. Tenía 71 años.

La agencia de noticias española EFE y otros medios de noticias, incluyendo el periódico La Vanguardia, indicaron que Andic murió tras una caída cuando hacía senderismo cerca de Barcelona.

It is with deep regret that we announce the unexpected death of Isak Andic, our non-executive Chairman and founder of Mango, in an accident that occurred this Saturday.

Isak has been an example for all of us. He dedicated his life to Mango, leaving an indelible mark thanks to his… pic.twitter.com/lWoayEcXEh

— MANGO (@Mango) December 14, 2024