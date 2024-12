La Embajada israelí cierra en Irlanda tras el reconocimiento del Estado palestino

Israel decidió cerrar su Embajada en Irlanda luego de que dicho país reconociera el Estado palestino. “Irlanda ha cruzado todas las líneas rojas en sus relaciones con Israel”, dijo el Canciller israelí.

Por Wafaa Shurafa y Natalie Melzer

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Israel anunció el domingo que cerrará su Embajada en Irlanda debido al deterioro de las relaciones a raíz de la guerra en Gaza, donde funcionarios médicos palestinos informaron que nuevos ataques aéreos israelíes mataron a más de 46 personas, incluyendo varios niños.

La decisión de cerrar la embajada fue en respuesta a lo que el ministro de Relaciones Exteriores de Israel ha descrito como las “políticas extremadamente anti-Israel” de Irlanda. En mayo, Israel retiró a su embajador en Dublín luego que Irlanda anunciara, junto con Noruega, España y Eslovenia, que reconocería un Estado palestino.

El gabinete irlandés decidió la semana pasada intervenir formalmente en el caso de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, que acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza. Israel lo niega.

Today, I have instructed the closure of Israel’s Embassy in Ireland. The actions, double standards, and antisemitic rhetoric of the Irish government against Israel are rooted in efforts to delegitimize and demonize the Jewish state. The Irish government recognized a “Palestinian… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 15, 2024

“Nos preocupa que una interpretación muy estrecha de lo que constituye genocidio conduzca a una cultura de impunidad en la que se minimiza la protección de los civiles”, dijo en un comunicado el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Micheal Martin.

El comunicado del Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, sobre el cierre de la embajada indicó que “Irlanda ha cruzado todas las líneas rojas en sus relaciones con Israel”.

El Primer Ministro irlandés Simon Harris calificó la decisión de cerrar la embajada como “profundamente lamentable”. Añadió en X: “Rechazo totalmente la afirmación de que Irlanda es anti-Israel. Irlanda es a favor de la paz, los derechos humanos y el derecho internacional”.

Ireland wants a two state solution and for Israel and Palestine to live in peace and security. Ireland will always speak up for human rights and international law. Nothing will distract from that. — Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) December 15, 2024

Ataques israelíes en Gaza matan a un periodista y a niños

Las fuerzas israelíes continuaron el domingo bombardeando el norte de Gaza, bastante aislado, mientras el número de palestinos muertos en la guerra se acercaba a 45 mil.

Una fuerte explosión iluminó el cielo del sur de Gaza la noche del domingo. Un ataque aéreo impactó una escuela en la ciudad sureña de Jan Yunis y mató al menos a 16 personas, según el Hospital Nasser, a donde llevaron los cadáveres. No ha habido una declaración de momento del ejército israelí.

En el norte, un aéreo impactó la escuela Khalil Aweida en la ciudad de Beit Hanoun y mató al menos a 15 personas, según el cercano Hospital Kamal Adwan, donde se llevaron a los heridos. Entre los muertos había dos padres y su hija, y un padre y su hijo, indicó el hospital.

Y en Ciudad de Gaza, al menos 17 personas, incluyendo seis mujeres y cinco niños, murieron en tres ataques aéreos que golpearon casas que albergaban a personas desplazadas, según el Hospital Bautista Al-Ahli.

“Nos despertamos con el ataque. Me desperté con los escombros encima de mí”, dijo Yahia al-Yazji, con vendajes, quien lloraba por su esposa e hija. “Encontré a mi esposa con la cabeza y el cráneo visibles, y las entrañas de mi hija habían desaparecido. Mi esposa estaba embarazada de tres meses”. Su mano descansaba sobre un cuerpo envuelto en una manta en el suelo.

El ejército de Israel, en un comunicado, dijo que atacó una “célula terrorista” en Ciudad de Gaza y un “punto de encuentro terrorista” en la zona de Beit Hanoun.

Otro ataque aéreo israelí mató a un periodista palestino que trabajaba para Al Jazeera, Ahmed al-Lawh, en el centro de Gaza, según un hospital y la estación de televisión con sede en Qatar.

El ataque impactó un punto de la agencia de defensa civil de Gaza en el campo de refugiados urbano de Nuseirat, dijo el Hospital Al-Awda. También murieron tres trabajadores de la defensa civil, incluido el jefe de la agencia en Nuseirat, según el hospital de los Mártires de Al-Aqsa. La defensa civil es la principal agencia de rescate de Gaza y opera bajo el gobierno de Hamás.

Uno de los cadáveres estaba cubierto con una chaqueta de trabajo naranja marcada con la palabra “ambulancia” en inglés.

“Nosotros, la defensa civil, estamos llevando a cabo un trabajo humanitario como en cualquier país del mundo. ¿Por qué somos un objetivo?”, dijo el colega Kerem Al Dalou.

El ejército de Israel informó que atacó un centro de comando miliciano establecido en las oficinas de la defensa civil.

La guerra en Gaza comenzó después que Hamás y otros milicianos de Gaza asaltaran el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas mil 200 personas y tomando más de 200 como rehenes.

My friend and colleague, journalist Ahmed Al-Louh, martyr. May God have mercy on you, Abu Mujahid, and make Paradise your abode. pic.twitter.com/26303ytHmN — Hani Aburezeq (@Hani_aburezeq1) December 15, 2024

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a casi 45 mil palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El recuento del ministerio no distingue entre combatientes y civiles, pero dice que más de la mitad de los muertos han sido mujeres y niños.

La mayor parte de la población de Gaza, de más de dos millones de habitantes, ha sido desplazada, a menudo varias veces. Los hospitales que aún funcionan señalan que carecen de medicamentos, combustible y otros suministros básicos, mientras los grupos de ayuda advierten sobre una hambruna generalizada.

La directora del Programa Mundial de Alimentos, Cindy McCain, dijo a CBS el domingo que la agencia de la ONU pudo llevar sólo dos camiones de suministros a Gaza en noviembre, citando la inseguridad allí.

“Necesitamos un alto el fuego y lo necesitamos ahora”, afirmó. “No podemos seguir sentados y permitir que estas personas mueran de hambre”.