Karla Quintana liderará al grupo de Naciones Unidas que busca desaparecidos en Siria

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- La ONU nombró a Karla Quintana, especialista mexicana en Derechos Humanos, como líder de la Institución Independiente para Personas Desaparecidas en Siria. El organismo busca esclarecer el paradero de miles de desaparecidos en el contexto del conflicto armado.

Este mecanismo fue establecido por la Asamblea General en junio de 2023. Su objetivo principal es apoyar a las familias de víctimas mientras enfrentan la incertidumbre por sus seres queridos.

Karla Quintana tiene una trayectoria destacada en justicia transicional y Derechos Humanos. Es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de contar con maestrías en Derecho por la Universidad de Harvard y en Estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona.

Su experiencia incluye un periodo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009-2013), donde integró el grupo de litigio ante la Corte Interamericana.

También fue directora general de Asesoría Jurídica Federal en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SPJN).

La egresada de la UNAM tiene una trayectoria destacada en justicia transicional y Derechos Humanos. Como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) en México, supervisó más de 100 mil casos de desapariciones y avanzó en la identificación de cuerpos no reclamados.

António Guterres, Secretario General de la ONU, señaló que Quintana tendrá un papel clave.

The General Assembly created the Independent Institution on Missing Persons in #Syria.

I am announcing today the appointment of Karla Quintana of Mexico as Head of this Institution.

– Secretary-General António Guterres, speaking to the media, 19 Dec 2024 pic.twitter.com/n9XAjAhu4M

— UN News (@UN_News_Centre) December 19, 2024