FOTOS y VIDEOS ¬ Miles de personas exigen la detención del expresidente surcoreano

Con canciones de K-pop, decenas de miles de personas salieron a las calles de Seúl para demandar la detención del expresidente Yoon Suk Yeol tras su destitución. También piden la disolución del partido político del exmandatario, el Partido del Poder Popular (PPP).

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS).- Unas 35 mil personas según la Policía o 500 mil, según los convocantes, han salido este sábado a las calles del centro de la capital surcoreana, Seúl, para exigir la detención del Presidente Yoon Suk Yeol, por su actuación durante la imposición de la Ley marcial, revocada por el Parlamento.

También ha habido una movilización en favor de Yoon.

On the last Saturday of 2024, an ocean of cheering sticks shine like stars, lighting the bitter cold night of Seoul as more than 500,000 South Koreans protest to demand Yoon Suk Yeol resign over his short-lived martial law decree pic.twitter.com/lIZEgB9u2m — Joseph Kim (@josungkim) December 28, 2024

Los manifestantes contra Yoon se han concentrado en la tarde del sábado frente al histórico Palacio de Gyeongbok entre canciones de K-pop que sonaban por altavoces, luces portátiles y consignas como "Detención inmediata de Yoon Suk Yeol", según recoge la agencia de noticias oficial surcoreana, Yonhap.

También ha habido llamamientos a la intervención del Tribunal Constitucional, para que actúe contra Yoon, y pidiendo la disolución de su partido político, el Partido del Poder Popular (PPP).

🎶“Yoon Suk Yeol must fuck off for a merry Christmas. Impeach immediately!”🎶 South Korea protestors sing Christmas carols in front of the National Assembly lol pic.twitter.com/rH21q4RFaz — Amanda Yee 余美娜 (@radiofreeamanda) December 28, 2024

En la manifestación ha participado Lee Jae Myung, el líder del principal partido de la oposición, el Partido Democrático.

Mientras, simpatizantes de Yoon se han concentrado cerca de la Estación de Gwanghwamun, apenas a un kilómetro de distancia de la protesta contra el exmandatario.

Citizens have been protesting every Saturday this monthーfirst at the National Assembly for two weeks, then at Gwanghwamun Square, Seoul. On December 28, people headed to the square again to condemn President Yoon Suk Yeol and alleged insurrection charges. Photo by Yejin Gim pic.twitter.com/MhLBNHK6nZ — Yejin Gim 김예진 (@yejinjgim) December 28, 2024

"La destitución es inválida" o "Detención de Lee Jae Myung" eran algunas de las frases inscritas en las pancartas.

"No hemos podido impedir la moción de destitución contra el Presidente de nuestro partido, dijo Yoon Sang Hyun.

Me disculpo ante los ciudadanos patriotas honorables", ha afirmado ante los participantes el Diputado del PPP, Yoon Sang Hyun, antes de arrodillarse ante la multitud.

La Policía ha cifrado en unos 35 mil los asistentes, mientras que los convocantes elevan la participación a cerca de tres millones de personas.

Current scene in Gwanghwamun as ten of thousands join protests calling for the removal and upheld impeachment of suspended President Yoon Suk Yeol. pic.twitter.com/gNrNgRtSqT — Raphael Rashid (@koryodynasty) December 28, 2024

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press/