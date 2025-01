EnVivo ¬ París, Londres y más ciudades dan bienvenida al Año Nuevo (FOTOS Y VIDEOS)

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– El mundo se prepara para despedir el año y dar la bienvenida al 2025 con fuegos artificiales o champán.

El año 2024 estuvo marcado por diversos acontecimientos en ámbito geopolítico, como el conflicto en Oriente Medio y el regreso político de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.

A continuación un recuento de cómo los países dan la bienvenida al 2025.

Australia, país ubicado en Oceanía, recibió el 2025. Los primeros en dar la bienvenida al Año Nuevo fueron los habitantes de Auckland. Posteriormente se realizó el tradicional festejo en el puerto de Sídney con fuegos artificiales en el Puente de la Bahía, donde se proyectó una cuenta regresiva para los últimos 10 segundos del 2024.

El cantante Robbie Williams amenizó la celebración y lideró el conteo regresivo para dar la bienvenida al 2025.

También los habitantes de las islas de Kiribati, Samoa, Tonga, el territorio neozelandés, Fiji, Tuvalu, Naru, así como las Islas Marshall.

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio la bienvenida al Año Nuevo con un discurso dirigido a la nación en donde aseguró que su país avanzaría con confianza en 2025.

El mensaje estacional de Putin se emitió a medianoche en cada uno de los 11 husos horarios de Rusia, empezando por Kamchatka y Chukotka, en el extremo oriental.

Putin también rindió homenaje a los soldados rusos que luchan en la guerra de Ucrania, calificándolos de "verdaderos héroes".

En el lado chino del río Amur tuvo lugar un espectáculo festivo de fuegos artificiales.

El país de Medio Oriente fue otros de los países que ya oficialmente recibió la llegada del 2025.

El Burj Khalifa, el rascacielos neofuturista catalogado como el edificio más grande del mundo, fue la principal atracción en Dubai, capital de la mencionada nación oriental.

La edificación de 828 metros desplegó un juego de pirotecnia y de atracciones con agua, provenientes del lago artificial instalado en las cercanías del Burj Khalifa.

من دبي ... للعالم

كل عام وأنتم بخير

From Dubai to the World

Happy New Year #MyDubaiNewYear pic.twitter.com/YxdFLb8XG3

