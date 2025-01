Amazon invertirá 5 mil mdd en Querétaro; se generarán 7 mil empleos al año: Ebrard

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó este martes que Amazon Web Services (AWS) invertirá cinco mil millones de dólares en una región digital con sede en Querétaro.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Ebrard destacó que este proyecto, que iniciará en 2025, generará un impacto de 10 mil millones de dólares en el PIB durante los próximos 15 años.

Además, se estima que creará alrededor de siete mil empleos anuales para consolidar Querétaro como un centro clave de innovación tecnológica del país.

De acuerdo al titular de la Secretaría de Economía, esta inversión marca un precedente en la atracción de capital extranjero y reafirma la confianza en México como un destino atractivo para la tecnología.

Paula Bellizia, CEO para América Latina de AWS, destacó que la región digital es mucho más que infraestructura de datos:

Bellizia también detalló que desde 2017 AWS ha capacitado a 500 mil mexicanos en habilidades relacionadas con la nube, fortaleciendo el ecosistema tecnológico nacional.

