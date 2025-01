La FDA frena uso del Rojo No. 3 en alimentos y medicinas por ser detonador de cáncer

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Las autoridades sanitarias de Estados Unidos prohibieron este miércoles el uso de colorante artificial rojo, también conocido como FD&C Red No. 3, en los alimentos y medicamentos ingeridos, debido a que estos provocan un mecanismo hormonal con riesgo a cáncer.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), dicha orden surgió por una petición que aceptó la agencia en 2022, donde se exhorta a las autoridades a revocar la autorización de aditivos colorantes que da un tono rojo brillante a algunos dulces, pastelillos y cerezas marrasquino.

Los demandantes citaron, entre otros datos e información, dos estudios que mostraron cáncer en ratas macho de laboratorio expuestas a altos niveles de FD&C Red No. 3, mediante un mecanismo hormonal específico de la rata. Sin embargo, los niveles de exposición para humanos son más bajos a comparación de otros animales, según el estudio.

Today, the FDA is issuing an order to revoke the authorization for the use of FD&C Red No. 3 in food and ingested drugs in response to a 2022 color additive petition that requested the agency to review whether the Delaney Clause applied. https://t.co/Qd0NFOIUz8 pic.twitter.com/Bpr6XNC8OR

La FDA afirmó que el FD&C Red No. 3 se ha utilizado principalmente en productos como caramelos, pasteles, magdalenas, galletas, postres helados y coberturas, además de ciertos medicamentos consumibles.

Por ello, los fabricantes que utilicen el colorante FD&C Rojo N.º 3 en alimentos y medicamentos ingeridos tendrán hasta el 15 de enero de 2027 para reformular sus productos, mientras que los que lo usen en medicamentos ingeridos tendrán hasta el 18 de enero de 2028.

Otros países podrán permiten cierto uso del colorante; sin embargo, los alimentos importados a Estados Unidos deben cumplir con los requisitos correspondientes para su consumo.

🚨 BREAKING: The FDA just banned Red No. 3, the toxic dye hiding in your candy, drinks, and snacks.

After decades of silence, cries from the MAHA movement finally pushed this poison off our shelves.

Are we witnessing the RFK Jr. Effect? pic.twitter.com/SlWRaxsUnH

— Lauren Lee (@sheislaurenlee) January 15, 2025