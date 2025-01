Líderes mundiales felicitan a Trump por su toma de posesión; destacan la cooperación

Benjamin Netanyahu y otros líderes mundiales celebraron el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y destacaron la importancia de que exista cooperación en la nueva Administración.

Madrid, 20 enero (Europa Press).- Líderes internacionales, entre ellos el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu, han felicitado este lunes al nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tomó posesión en una ceremonia celebrada en el Capitolio en la capital, Washington.

Netanyahu, aliado clave de Trump, aplaudió la vuelta a la Casa Blanca de un Trump que negoció los "históricos" Acuerdos de Abraham, en los que Israel firmó la paz con cuatro países árabes y ha asegurado que espera que, bajo su mandato, se complete "la derrota del eje terrorista de Irán" que dé paso a una "nueva era de paz y prosperidad" en Oriente Próximo.

"Te retiraste del peligroso acuerdo nuclear con Irán. Reconociste a Jerusalén como la capital de Israel. Trasladaste la Embajada estadounidense a Jerusalén y reconociste la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán", recordó Netanyahu en un video.

Congratulations President Trump! Sara and I send our warmest wishes to you, Melania and the American people on your second inauguration as President of the United States. 🇮🇱🇺🇸@realDonaldTrump pic.twitter.com/AMlTQFRMMP — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) January 20, 2025

"En nombre del pueblo de Israel, también quiero agradecerle sus esfuerzos para ayudar a liberar a los rehenes israelíes. Espero trabajar contigo para devolver a los secuestrados restantes, destruir la capacidad militar de Hamás, poner fin a su Gobierno político en Gaza y garantizar que Gaza no vuelva a ser nunca una amenaza para Israel", sentenció.

Otro de los que se pronunció fue el Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha asegurado que hoy "es un día de cambio" que trae "esperanza" para poner fin a numerosos problemas. Además, ha destacado que la cooperación con Estados Unidos será "activa y mutuamente beneficiosa".

"El Presidente Trump siempre es firme, y la política de paz a través de la fuerza que ha anunciado brinda una oportunidad para fortalecer el liderazgo estadounidense, y lograr una paz justa y duradera, que es la máxima prioridad", ha subrayado.

I congratulate President Trump and the American people on the inauguration of the 47th President of the United States. Today is a day of change and also a day of hope for the resolution of many problems, including global challenges. President Trump is always decisive, and the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2025

Europa destaca los lazos transatlánticos

El Primer Ministro británico, Keir Starmer, festejó la relación de "colaboración, cooperación y asociación" entre ambas naciones en un momento en el que Reino Unido y Estados Unidos han defendido "al mundo de la tiranía", y han trabajado por la "seguridad y prosperidad mutua".

"Reino Unido y Estados Unidos trabajarán juntos para garantizar el éxito de nuestros dos países y ayudar a las personas a ambos lados del Atlántico. Desde nuestra primera reunión en septiembre, el Presidente y yo hemos hablado sobre la necesidad de profundizar e invertir en la relación transatlántica", señaló en un video.

On behalf of the United Kingdom, I send my warmest congratulations to President @realDonaldTrump on his inauguration as the forty-seventh President of the United States. The special relationship between the UK and the US will continue to flourish for years to come. pic.twitter.com/WwD39axdOS — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 20, 2025

El Primer Ministro británico aseguró que esa "profunda amistad" continuará bajo el mandato de Trump debido a los "vínculos históricos" y los "cimientos inquebrantables" de ambas naciones. "La relación especial entre Reino Unido y Estados Unidos seguirá floreciendo durante muchos años más", agregó.

El Canciller alemán, Olaf Scholz, subrayó en un mensaje en redes sociales que Estados Unidos es un "aliado muy cercano". "El objetivo de nuestra política es siempre una buena relación transatlántica", indicó.

El Presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, también destacó el "vínculo transatlántico fuerte y dinámico" entre los países europeos y el país norteamericano. "Rumanía, un socio estratégico cercano de Estados Unidos, le desea el mayor de los éxitos en este importante nuevo mandato", ha resaltado.

Today President Donald Trump takes office. Congratulations! The US is our closest ally and the aim of our policy is always a good transatlantic relationship. The EU, with 27 members and more than 400 million people, is a strong union. #EUUS 🇪🇺🇺🇸 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 20, 2025

Por su parte, el Primer Ministro portugués, Luis Montenegro, resaltó que Estados Unidos y Portugal "comparten valores e intereses sólidos", mientras que ha aseverado que "una asociación transatlántica sólida es más importante que nunca".

El Primer Ministro de República Checa, Petr Fiala, indicó que espera cooperar con Estados Unidos, ya que es un "aliado clave" en términos de "seguridad y relaciones comerciales".

"Estoy convencido de que continuaremos desarrollando con éxito estas relaciones junto con el Presidente Trump y su nueva Administración", añadió.

Congratulations to President @realDonaldTrump for the Inauguration! Romania🇷🇴, a close Strategic Partner of the US, wishes you the best of success for this important new mandate. We need a strong&vibrant #Transatlantic link, to the benefit of our joint security & prosperity #EUUS — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) January 20, 2025

El Primer Ministro sueco, Ulf Kristersson, ha felicitado a Trump por jurar el cargo como Presidente y ha señalado que espera "cooperar estrechamente" con Estados Unidos. Asimismo, el Primer Ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, afirmó que trabajará con la nueva Administración "para promover la seguridad, la estabilidad y la prosperidad compartida".

El Primer Ministro irlandés, Simon Harris, ha resaltado que cooperará con la Administración Trump, ya que el nuevo inquilino de la Casa Blanca "ha invertido mucho" en el territorio irlandés gracias a "sus contactos" con el club de golf que tiene en Doonbeg.

"El mundo se enfrenta a muchos desafíos, incluyendo el conflicto, el cambio climático, las amenazas a la democracia y la seguridad de garantizar el crecimiento económico y la estabilidad. El liderazgo estadounidense será esencial si queremos afrontar estos desafíos juntos y triunfar", ha aseverado en un comunicado.

Blahopřeji @realDonaldTrump! Těším se na spolupráci. USA jsou pro Česko klíčovým spojencem v bezpečnosti i obchodních vztazích a já jsem přesvědčen, že tyto vztahy společně s prezidentem Trumpem a jeho novou administrativou budeme nadále úspěšně rozvíjet. 🇨🇿🤝🏻🇺🇸 — Petr Fiala (@P_Fiala) January 20, 2025

Trudeau felicita a Trump

El Primer Ministro canadiense saliente, Justin Trudeau -que ha mantenido con Trump un pulso por su intención de imponer aranceles y por llamar a Canadá el "estado 51"- resaltó en un escueto mensaje: "Canadá y Estados Unidos tienen la asociación económica más exitosa del mundo".

"Tenemos la oportunidad de trabajar juntos nuevamente para crear más empleos y prosperidad para ambas naciones", concluyó.

Congratulations, President Trump. ⁰

Canada and the U.S. have the world’s most successful economic partnership. We have the chance to work together again — to create more jobs and prosperity for both our nations. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 20, 2025

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press/