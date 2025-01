VIDEO: Ante Claudia, saxofonista carea a Gobernador de Oaxaca por soltar a su agresor

La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos hizo acto de presencia en un evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde acusó que su agresor está libre y que se ha emprendido una campaña de desprestigio en su contra por parte del gobierno estatal.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- María Elena Ríos Ortiz, saxofonista de origen oaxaqueño que fue atacada con ácido en el rostro en 2019, realizó este viernes una protesta frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para reclamar al Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, por la aparente liberación de su agresor.

En un evento que la mandataria federal encabezó este viernes 24 de enero en Oaxaca, la saxofonista hizo acto de presencia y subió al estrado para tomar la palabra y afirmar ante la Presidenta y quienes se encontraban presentes que no existe la justicia para las mujeres oaxaqueñas, además de que se ha emprendido una campaña de desprestigio en su contra desde el gobierno estatal.

"Me rindo. Me rindo, Gobernador. Usted y Juan Antonio Vera Carrizal ganan", exclamó la saxofonista y señaló que Vera Carrizal, su expareja, señalado como el autor intelectual del ataque en su contra, no se encuentra hospitalizado, sino que fue puesto en libertad.

"Ganó el Gobernador. Y el día de hoy quiero decirle, Presidenta, que las mujeres en Oaxaca no tenemos justicia", comentó Ríos Ortiz, entre abucheos de quienes señaló como "porros" del Gobernador Salomón Jara.

Al terminar su mensaje, la saxofonista, con ayuda de otras personas, desplegó una manta frente a Sheinbaum Pardo y los demás asistentes al evento, en la cual se desplegaba el siguiente mensaje:

"¡Me rindo, Gobernador! Aquí mi lucha termina. Libera a Vera Carrizal. Ustedes ganan porque en Oaxaca no es tiempo de mujeres. Bienvenida, Presidenta".

El mensaje de la saxofonista fue escuchado por Sheinbaum Pardo, quien se acercó para estar a su lado durante la protesta, sin emitir una palabra durante el acto.