Misael Rodríguez vence a Omar Chávez en el ring; el triunfo fue por decisión unánime

Por Kleberly Mendoza

Los Ángeles, 26 de enero (LaOpinión).- Misael Rodríguez y Omar Chávez por fin ajustaron cuentas sobre el ring tras la polémica cancelación de su primera pelea. El sábado por la noche "El Chino" venció por decisión unánime Omar Chávez en la Arena Potosí en México.

En un duelo del que se esperaba más, Rodríguez y Chávez estuvieron muy parejos en la gran mayoría de los rounds. En el octavo "El Chino" -quien conectó mayor volumen de golpes- ganó confianza y presionó al hijo de Julio César Chávez para asegurar los últimos dos asaltos para llevarse la victoria en las tarjetas (96-94, 97-93 y 98-92).

En la entrevista sobre el ring con TV Azteca, el medallista olímpico se mostró muy contento por el triunfo y aseguró que está dispuesto a darle una revancha a Omar Chávez, pero que por ahora su objetivo es buscar un campeonato mundial.

“Yo no estoy negado a pelear con nadie, claro que estoy abierto para la revancha. Pero mi meta está en un campeonato del mundo y es para donde voy. La verdad es que le agradezco [a Omar], hizo una pelea muy interesante con esa calentura que hubo abajo del ring. La verdad que todo lo que me queda es experiencia, me queda agradecer a mi rival, somos colegas. Al final de cuentas, es hijo de una gran leyenda, mi respeto siempre para ellos”, declaró.