Kansas City vence 32-29 a Buffalo y avanza al Super Bowl por tercer año consecutivo

Por Ricardo López Juárez

Los Ángeles, 26 de enero (SinEmbargo).- El reinado de Kansas City en la NFL sigue vigente luego de sobrevivir a otra vibrante guerra contra Buffalo. Patrick Mahomes y sus Chiefs jugarán el Super Bowl por tercer año consecutivo luego de vencer a los Bills por 32-29 la noche del domingo.

Kansas City tratará de convertirse en el primer equipo en conquistar tres trofeos Vince Lombardi en fila. Los Chiefs, que disputaron su séptima final de conferencia consecutiva, ahora tienen marca de 5-2 en esa impresionante racha de dominio en la AFC. Nunca un equipo que ganó dos campeonatos de la NFL seguidos había avanzado al siguiente Super Bowl.

El 9 de febrero en el Superdome de New Orleans volverán a medirse a los Philadelphia Eagles, quienes unas horas antes derrotaron a Washington para coronarse en la NFC. Kansas City superó a Philadelphia en el Super Bowl de hace dos años, el cual se definió en la última jugada a favor de los Chiefs.

Buffalo buscaba quebrar una cadena de tres derrotas en postemporada contra Kansas City. Los Bills no han podido regresar al Super Bowl luego de haber perdido las ediciones XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, una tormentosa racha que seguirá acompañándolos.

Los Chiefs rompieron un empate a 29 con gol de campo de Harrison Butker de 35 yardas restando 3:33 minutos en el partido. Los Bills, a continuación, fallaron en convertir su enésimo intento de cuarta oportunidad en un pase largo de Josh Allen (22-34, 237, 2 TD) bajo presión.

Kansas City aseguró el triunfo con un pase de Mahomes (18-26, 245, 1 TD) al corredor Samaje Perine para un primero y 10 dentro de los dos minutos finales.

Buffalo recorrió 80 yardas en 7:05 minutos en su primera posesión de la segunda mitad para tomar la ventaja al jugarse una 4a. oportunidad en la yarda1 con tremendo esfuerzo del corredor James Cook, quien estiró el brazo con el ovoide para romper el plano y poner arriba a su equipo 22-21. El intento de conversión de 2 puntos volvió a ser fallado.

Sin embargo, Mahomes dio la voltereta al marcador con carrera de 10 yardas ya en el cuarto periodo minutos después de que Allen fue detenido en 4a. oportunidad y pulgadas por avanzar en campo de los Chiefs. Esa jugada fue polémica, pero los oficiales decidieron que el quarterback de Buffalo no consiguió mover las cadenas. Con la conversión, Kansas City se fue arriba 29-22.

