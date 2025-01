¿Qué hacer en la CdMx? Este fin de semana: conciertos, arte y, por supuesto, tamales

Si no sabes qué hacer este fin de semana en la capital mexicana, te dejamos algunas opciones para disfrutar que van desde los tamales hasta un taller de origami.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Este fin de semana termina el primer mes del año e inicia febrero, que trae consigo muchas actividades y para este fin de semana hay desde tamales hasta celebración por el Año Chino.

Feria del tamal

Este fin de semana no pueden faltar los tamales y la Macroplaza Iztapalapa es una gran opción para disfrutar de la variedad de este platillo tan tradicional, en especial para quienes encontraron el "muñequito" en la Rosca de Reyes. La feria estará hasta el 2 de febrero de las 9:00 a las 22:00 horas.

Otra gran opción es la Feria del Tamal en Los Pinos los días 1 y 2 de febrero de 10 a 18 horas, ya que contará con la participación de cocineras y cocineros de Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz; habrá más de 30 versiones de tamales como el tlalpilque y el zacahuil, además de atole y bebidas como pozontle, el tascalate y el pozol para acompañar.

La Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza también tendrá su Feria del Tamal el 2 de febrero de 8 a 22 horas.

¿Dónde? Para la Feria del tamal de Iztapalapa es la Macroplaza Iztapalapa; para Venustiano Carranza es la explanada de la Alcaldía; para le Feria del Tamal de Los Pinos será en el Complejo Cultural Los Pinos (Calz. del Rey S/N, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre.

Linkin Park regresa a la CdMx

Este viernes 31 de enero, la banda Linkin Park llega a la capital mexicana con su "From Zero World Tour" y con nueva vocalista. Han pasado ya 7 años desde la muerte de Chester Bennington, quien fuera el líder y vocalista; ahora la banda empieza una nueva faceta con Emily Armstrong al frente y un nuevo álbum.

En el concierto sonarán canciones como "In the end", "Numb", "Crawling", "Breaking The Habit", además de los nuevos temas como "The Emptiness Machine" y "Heavy is the Crown".

¿Dónde? Estadio GNP Seguros (Viaducto Piedad y Río Churubusco s/n Cd. Deportiva, 08400, Ciudad de México).

¿Cuánto? De mil pesos a los 4 mil 500 pesos aproximadamente.

"Gabriel Orozco: Politécnico Nacional" en el Museo Jumex

A parir del 1 de febrero el Museo Jumex presenta la exposición "Gabriel Orozco: Politécnico Nacional", la primera exposición de Gabriel Orozco en un museo en México desde 2006. La exposición cuenta con la curaduría de Briony Fer en colaboración con Orozco.

"Gabriel Orozco es uno de los principales artistas mexicanos contemporáneos que también ha sido una figura definitiva en el arte internacional durante más de tres décadas, desafiando constantemente el concepto de lo que puede ser el arte, cómo se hace y en qué se centra", se lee en la página del Museo Jumex.

¿Dónde? Museo Jumex (Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 303, Granada, Miguel Hidalgo, 11520 Ciudad de México)

¿Cuánto? Entrada libre

Año Nuevo Chino en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Este 1 de febrero el el Museo Nacional de las Culturas del Mundo celebra el Año Nuevo Chino con actividades relacionadas a la cultura china, entre ellas:

Talleres

10 horas- Zodiaco chino

11 horas- El Festival de los Faroles en China

12 horas- La Serpiente de madera china

13 horas- ¡Hóng bao ná lái! ¡Dame mi sobre rojo!

14 horas- Origami

Conferencias

13 horas- Fengshui de la serpiente de madera para 2025

14 horas El cuadrado mágico o Chi de las nueve estrellas

15 horas- Tai Chi: poder y virtud

¿Dónde? Museo Nacional de las Culturas del Mundo (Moneda 13, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México)

¿Cuánto? Entrada libre

Un completo desconocido

Este fin de sema a llega a las salsa de cine la película Un completo desconocido que retrata un periodo de tiempo importante en la vida de Bob Dylan, desde su llegada a Nueva York y asenso a la fama (en tan sólo 4 años), hasta aquel festival de Newport en el que tocó con guitarra eléctrica por primera vez frente al público (y fue abucheado por no tocar folk tradicional).

Timothée Chalamet hace un buen trabajo interpretando al ícono de la música y ganador del Premio Nobel de Literatura; destaca que el actor interpretó con su propia voz las canciones, logrando un trabajo que pasa bien la prueba.

¿Dónde? Cines de la Ciudad de México.

¿Cuánto? Depende del complejo que se visite para ver la película.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.