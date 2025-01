Nueve mujeres (Marisela Morales entre ellas) y 12 hombres, candidatxs del PJ a SCJN

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- El Senado de la República concluyó este jueves la insaculación en la que se definieron cuáles son las candidaturas del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) que aparecerán en las boletas electorales el próximo 1 de junio. Tras casi siete horas, la Mesa Directiva terminó el sorteo de candidatas y candidatos a jueces, juezas de distrito, magistrados y ministros de la SCJN. Entre los nombres polémicos está el de Marisela Morales Ibáñez, quien fue Procuradora General de la República del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Debido a que no existieron suficientes perfiles para insacular en el caso de los puestos a ministras y ministros de la SCJN, pasaron automáticamente a las boletas los perfiles de nueve mujeres y 12 hombres. También quedaron en la boleta la hija de Olga Sánchez Cordero, Paula María García Villegas Sánchez Cordero; Ana María Ibarra Olguín; Rosa Elena González Tirado, entre otras.

Ahora la Mesa Directiva integrará la lista de los aspirantes que resultaron seleccionados y será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en la página web del Senado.

El ejercicio se llevó a cabo ante la ausencia de legisladores de oposición, quienes no estuvieron de acuerdo con el proceso electoral. Asimismo, el sorteo arrancó después de que el notario 35, Eutiquio López Hernández, revisara las esferas y las dos urnas que se están ocupando para llevar a cabo la tómbola.

Los candidatos hombres a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los siguiente:

Las y los candidatos a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que van a la boleta por parte del Poder Judicial son: Adriana Favela, Claudia Valle Aguilsochoa, Gabriela Villafuerte Coello, Armando Hernández Cruz, Enrique Figueroa Ávila, Luis Espíndola Morales.

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el presidente del Senado detalló que casi todas las candidaturas del Poder Judicial fueron perfiladas:

"Es un escándalo. Lo que estoy queriendo explicar es que perfilaron sus candidaturas. Diseñaron una chicanada. No es ilegal, no voy a discutir la ideoneidad, nada, vamos a hacer la insaculación y se acabó, la mandamos la siguiente semana a la Suprema Corte, nomás falta que con el descaro que tienen digan que no son sus candidatos".