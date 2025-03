La edición 25 del Vive Latino llega con todo: qué sí y qué no puedes meter al Estadio

¿Qué tal participar en un taller para preparar una barra de chocolate o bailar con Los Ángeles Azules? La capital mexicana tiene un fin de semana con muchas actividades.

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- Este fin de semana la Ciudad de México tiene propuestas llenas de música, moda, autos clásicos, chocolate y hasta 300 metros de inflables para divertirse, además, recuerda que es "puente" ya que en las escuelas y algunos trabajos descansarán el lunes, así que es momento de relajarse. Aquí compartimos algunas opciones para disfrutar de la capital mexicana.

Vive Latino

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino es uno de los festivales musicales más esperados del año y este 15 y 16 de marzo realizará su edición número 25 en el ahora Estadio GNP Seguros con un cartel encabezado por Caifanes, Zoé, Scorpions, Keane, Foster the People, Mon Laferte, Caloncho, Molotov, Los Ángeles Azules y Nortec: Bostich + Fussible, junto a otras bandas.

El consejo es llevar ropa y zapatos cómodos, una identificación oficial (INE o Pasaporte) en caso de querer entrar a áreas para mayores de 18 años, además de protector solar y chamarra o impermeable por si llueve.

¿Qué objetos pueden pasar? Lentes de sol, baterías externas para celulares, tapones para oídos, toallas y tampones (pieza individual cerrada), medicamentos con receta, binoculares sin láser (sujetos a revisión), maquillaje en polvo. sombreros y gorras, gel antibacterial (en envases de 100 ml), cámaras no profesionales (se pueden instantáneas y desechables), banderas sin asta (máximo 1 metro de largo), bloqueador solar (en envases de 100 ml), bolsas/mochilas que no excedan 10x15x30 centímetros (de preferencia transparentes de plástico, vinil o PVC), bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 centímetros, bolsas de almacenamiento transparentes como ziploc o parecidas (medianas) y cangureras que no excedan 11x16 centímetros.

Entre los objetos prohibidos están: cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable), equipo profesional de grabación de video o audio, accesorios para cámaras (incluye bastones para selfies, gopros, estuches, trípodes, etc.), pilas, a excepción de baterías externas para celulares, dispositivos electrónicos grandes (laptops, Ipads, tabletas y lectores), además de ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o detrás de ti. Puedes consultar la lista completa aquí.

Y como Amazon es para Todos y el Vive Latino también, todos los fans podrán disfrutar de la transmisión de este gran festival a través de AmazonMusicEnVivo en Twitch y Prime Video. Amazon será la ventana que llevará el festival a todos los rincones del mundo, y con esto reafirma su compromiso de impulsar a los artistas y conectarlos con los fans de la música en todos lados.

Para quienes prefieren quedarse en casa, se podrá disfrutar de la transmisión de este gran festival a través de AmazonMusicEnVivo en Twitch y Prime Video. Además de contar con la playlist oficial del Vive Latino 2025 disponible dentro de Amazon Music; también habrá experiencias como: Un viaje musical de las 25 ediciones del Vive Latino, los oyentes sólo tienen que decir "Pon música del Vive Latino" a Alexa y accederán a una estación con emblemáticas canciones.

¿Dónde? Estadio GNP Seguros (Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México).

¿Cuánto? El abono general tiene un costo de 3 mil 850 (sin cargos), el boleto individual, ya sea sábado o domingo en general cuesta 2 mil 950 pesos (falta agregar los cargos), el Comfort Pass cuesta 3 mil 100 por día y el Citibanamex Platino tiene un costo de 3 mil 850 por día. Los boletos se adquieren en Ticketmaster.

Festival de las Combis

Este 16 de marzo en el Monumento a la Revolución se realizará el Festival de las Combis, una reunión especial para los admiradores de este icónico vehículo de Volkswagen. La reunión inicia a las 9 de la mañana, es la oportunidad para ver combis de diferentes modelos, tomarse la foto y compartir la pasión por este clásico con otros seguidores y hasta coleccionistas.

¿Dónde? Monumento a la Revolución (Plaza de la República s/n, Col. Tabacalera, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre

Café y Chocolate Fest

Este 15 y 16 de marzo el Café y Chocolate Fest realizará su primera edición del año en el Palacio de la Autonomía. Este evento busca destacar la importancia del café, del caco y el chocolate a través de actividades, además de impulsar a productores del centro y sureste del país.

Entre las actividades están:

Taller sensorial emociorama: Se realizará un recorrido multisensorial para experimentar, aromas, sabores, texturas, movimientos y sonidos, todo con elementos de cacao, café y chocolate. Se realizará el sábado 15 y domingo 16 a las 12 y 13:30 horas.

Elabora tu propio chocolate: Em este taller los participantes recibirán caco tostado y los ingredientes para elaborar su barra de chocolate. La molienda se realiza en metates de piedra, al tener la pasta, cada participante moldeará la figura que quiera. Se realizará el sábado 15 y domingo 16 a las 16:00 y 17:00 horas.

Chocolatería literaria: Una conferencia-taller se degustarán chocolates con una historia interactiva de navidad. Se realizará el sábado 15 y domingo 16 a las 15:00 horas.

¿Dónde? Palacio de la Autonomía UNAM (Lic. Primo de Verdad 2, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06060 Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre y actividades culturales sin costo.

Antonio. Moda indomable

El Museo Franz Mayer presenta una exposición dedicada al ilustrador de moda Antonio Lopez (1943–1987). Se pueden apreciar bocetos, fotografías, atuendos, películas y revistas del emblemático ilustrador de moda provenientes de The Estate of Antonio Lopez and Juan Ramos, el Art Center College of Design y colecciones privadas. Antonio. Moda indomable. cuenta con la curaduría de Anne Morin.

Antonio Lopez trabajó con grandes diseñadores de moda como Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Kenzo, Missoni y Versace; sus creaciones estuvieron en pasarelas y llegaron hasta el estilo cotidiano, dio origen a lo que hoy se conoce como street fashion de finales de los años setenta y ochenta.

¿Dónde? Museo Franz Mayer (Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México).

¿Cuánto? El costo es de 150 pesos, con credencial INAPAM, de profesor o estudiante, cuesta 75 pesos.

The Monster

El equipo detrás de los exitosos eventos The Beast en Londres (Alexandra Palace) y Birmingham (NEC) en 2017, regresa con The Monster, el mayor circuito de inflables con obstáculos del mundo que cuenta con más de 300 metros de inflables, el circuito incluye 42 nuevos y desafiantes obstáculos, como el "Mega Slide" de 18 metros, el "Exterminator" y "House of Hell".

¿Dónde? Gran Carpa Santa Fe (Vasco de Quiroga, Santa Fe, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01376 Ciudad de México).

¿Cuánto? El costo es de 649 pesos.