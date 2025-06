La Bandera mexicana, usada en las protestas de Los Ángeles, genera tensiones

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- La aparición de la Bandera mexicana durante las protestas que estallaron en Los Ángeles, California, contra las redadas antimigrantes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha generado tensiones frente a la ola de críticas realizadas, especialmente entre comentaristas conservadores y sectores de derecha en Estados Unidos.

Por ejemplo, Mark Barabak, columnista del diario Los Angeles Times escribió este lunes: “Las protestas violentas no traen justicia. Sólo generan más violencia. Justifican medidas represivas como la que Trump ha empleado con tanto ahínco, haciéndole el juego al Presidente, como lo expresó el Gobernador Gavin Newsom. Además, ondear la Bandera de un país extranjero no es en absoluto un acto de orgullo ni de inteligencia política”

La imagen de jóvenes encapuchados quemando contenedores y portando la Bandera de México ha sido utilizada por medios afines a Trump como ejemplo de lo que llaman una “invasión cultural” y una amenaza al orden nacional.

En redes sociales y noticieros conservadores se ha multiplicado la narrativa de que los migrantes —y quienes los apoyan— no sólo desafían la ley, sino también la identidad estadounidense.

Ante las imágenes que han trascendido en redes sociales y las fotografías de manifestantes en contra de las redadas que portaban la Bandera de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si llamarían a no usar este símbolo en las protestas, a lo que respondió que lo fundamental es que no haya acciones violentas y señaló que se debe investigar si hubo provocaciones o infiltraciones durante las manifestaciones.

“Yo creo que lo importante es que no haya acciones violentas, eso sí no debe de ser. No sabemos qué tanta provocación hubo, porque escuchaba a muchos paisanos que decían que habían sido personas que no conocían que habían hecho estas acciones. Y hacer en todo caso acciones pacíficas, no caer en provocaciones y no promover actos de violencia”, afirmó.