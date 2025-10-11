Grupo México lamenta decisión de Citi de rechazar su oferta para comprar Banamex

Grupo México lamentó el rechazo a su oferta para adquirir Banamex luego de que la intención de adquirir este corporativo financiero no fuera bien recibida por los mercados y le ocasionara una importante caída bursátil.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- Grupo México, propiedad de German Larrea Mota Velasco, lamentó este viernes la decisión de Citigroup de rechazar su oferta para adquirir Banamex.

"Grupo México lamenta esta decisión, toda vez que su oferta maximizaba el beneficio para los accionistas de Citi y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mexicano líder y capaz de dar fuerte impulso a la economía de nuestro país", informó en un comunicado.

De acuerdo con la postura de este grupo empresarial encabezado por German Larrea, su propuesta cumplía plenamente con los requisitos establecidos por las autoridades regulatorias y lograba el objetivo de Citi de desincorporar el 100 por ciento de Banamex, así como el propósito de garantizar que el banco regrese a manos de inversionistas mexicanos.

#ULTIMAHORA. El grupo financiero @Citi rechaza la propuesta del magnate mexicano Germán Larrea, dueño de Grupo México, para adquirir el 100 por ciento de @banamex. Segundo intento fallido del empresario minero. Se quedan con la propuesta de Fernando Chico Pardo. pic.twitter.com/GVwwGflncA — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 9, 2025

En el comunicado que envió a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo México afirma que "es respetuoso de la determinación de Citi y desea que tenga éxito en la operación por la cual ha optado y en el destino que eligió para Banamex, de modo que ello repercuta en estabilidad y crecimiento para el sector financiero mexicano”.

Citigroup informó ayer que rechazó la propuesta de Grupo México por adquirir Banamex, al argumentar que mantenía su acuerdo con el empresario Fernando Chico Pardo, quien se quedará con 25 por ciento del Banco Nacional de México.

A través de un comunicado, Citi informó que, luego de realizar una evaluación cuidadosa de la oferta presentada por Grupo México, "incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación", se le comunicó al conglomerado presidido por Germán Larrea el rechazo de ésta.

"Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas", señaló la empresa.

El freno a la adquisición de Banamex se suma a la caída de las acciones de Grupo México en la BMV el pasado lunes, cuando se hizo pública la oferta para comparar Banamex y cuya intención no fue bien recibida por los mercados.

Las acciones de Grupo México cayeron un 15.43 por ciento, con un precio final en el cierre de las operaciones en la BMV de 135.99 pesos, esto después de que el viernes el conglomerado llegara a un precio máximo de 160.81 pesos. Esto significó una pérdida de capitalización de entre 186 mil y 193 mil millones de pesos.