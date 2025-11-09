Pipa explota en la autopista México-Puebla; circulación se cierra en ambos sentidos

La explosión de una pipa en la carretera México-Puebla provocó el cierre de la vialidad.

Por Cristóbal Lobato González

Puebla, 8 de noviembre (AmbasManos).- La explosión de una pipa cargada con combustible provocó un incendio en la autopista México-Puebla, a la altura de Río Frío, que impide el paso a automovilistas en ambos sentidos.

Alrededor de 18:30 horas de este sábado 8 de noviembre, conductores reportaron a números de emergencias y en redes sociales el accidente ocurrido en el kilómetro 47.

Los primeros reportes señalan que una pipa que transportaba hidrocarburo estaría involucrada y que el fuego alcanzó algunos vehículos, sin embargo, se espera el arribo de cuerpos de emergencia para conocer detalles del percance.

Debido a que el fuego se presenta en los seis carriles, la circulación hacia Puebla y México está cerrada, por lo que las autoridades solicitaron a los automovilistas buscar vías alternas.

☑ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoPuebla, km 48, dirección CDMX. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación por atención del accidente. El personal se encuentra realizando las maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada.

Por seguridad se… — CAPUFE (@CAPUFE) November 9, 2025

Hasta el momento no hay reporte de personas heridas o víctimas qué lamentar, sin embargo, cuerpos de emergencia trabajan en la zona para sofocar las llamas, así como para controlar y mitigar riesgos.

Caminos y Puentes federales a través de sus redes sociales confirmaron que el percance se derivó de la volcadura e incendio de tracto camión tipo pipa.

Por ello, recomendó utilizar las siguientes vialidades:

En dirección a la Ciudad de México (CdMx), desvío de circulación a la altura del kilómetro 63 (Poblado Río Frío) .

En dirección a Puebla, por seguridad se cierra el tránsito vehicular desde la Plaza de Cobro San Marcos con desvío hacia el Poblado Chalco.

En tanto, dijo que para más información se puede llamar al 088 de la Guardia Nacional División Carreteras para recibir orientación oportuna.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre total de circulación en ambos sentidos por #VehiculoIncendiado cerca del km 048+500 de la autopista México- Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/3GxOYslMxH — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 9, 2025

