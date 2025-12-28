Anuario2025 ¬ 25 rostros de poder y resistencia que marcaron estos 25 años a México

En los últimos 25 años, México ha sido definido por figuras que revelan tanto la fuerza como las fracturas del país: presidentes que prometieron cambios trascendentales, funcionarios que operaron en los márgenes del poder, narcotraficantes que expandieron su imperio en medio del vacío institucional, intelectuales que disputaron el sentido de la vida pública y víctimas cuyas historias expusieron los costos humanos de esas decisiones. Juntos, estos rostros ofrecen el retrato de un México atravesado por la desigualdad, la violencia y la búsqueda persistente de justicia, un país donde cada actor (desde la silla presidencial hasta los rincones más vulnerables) dejó una huella decisiva en este cuarto de siglo.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- En 25 años, México ha atravesado alternancias políticas, crisis de violencia, escándalos de corrupción y momentos de esperanza. Tres partidos se han turnado la Presidencia; un jefe del narcotráfico cayó tras años de persecución, otro fue secuestrado y entregado a Estados Unidos, y uno más sigue libre, convertido en símbolo de la impunidad.

Desde el año 2000 la ciudadanía, el periodismo y los movimientos sociales se han enfrentado a poderes viejos y nuevos: desde los restos del presidencialismo priista hasta el ascenso del lopezobradorismo y la consolidación del crimen organizado como actor político de facto. Entre retrocesos, conquistas y tragedias, surgieron personajes que encarnan estas disputas: presidentes, funcionarios, delincuentes, intelectuales, activistas y víctimas cuya vida o muerte narran la historia reciente del país. Estos son 25 personajes que resumen el primer cuarto de este siglo en México.

Los Presidentes: de Fox a Sheinbaum y el regreso de Salinas

Vicente Fox Quesada

Vicente Fox llegó a la Presidencia en el 2000 como el primer mandatario panista tras 71 años de gobiernos priistas, prometiendo un gran cambio que finalmente dejó un sentimiento de decepción. Durante su sexenio impulsó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) que creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y lanzó el Seguro Popular, que después sería cuestionado por su falta de resultados. Su gobierno estuvo marcado por escándalos como el financiamiento ilegal de “los amigos de Fox”, el “toalla gate” y presuntas irregularidades vinculadas a su esposa y sus hijastros. En 2018 perdió su pensión presidencial por decreto de Andrés Manuel López Obrador y en 2024 pidió a Xóchitl Gálvez Ruiz que se la devolviera en caso de ganar, pero la elección fue ganada por Claudia Sheinbaum.

Felipe Calderón Hinojosa

Felipe Calderón asumió la Presidencia en 2006 entre acusaciones de fraude y, apenas 10 días después, declaró la “guerra contra el narcotráfico” al desplegar al Ejército en Tierra Caliente, Michoacán. Su “estrategia” y derivó en una escalada histórica de violencia: entre 2006 y 2015 se registraron más de 186 mil asesinatos, casi 185 mil carpetas por homicidio doloso y cerca de 30 mil personas desaparecidas. El reacomodo del crimen organizado aumentó el número de cárteles y células delictivas en el país. Aunque su gobierno impulsó programas como las estancias infantiles y se autodenominó “el gobierno de la infraestructura”, destacando la construcción de miles de kilómetros de carreteras, la administración también quedó marcada por el sobrecosto y retraso de la Estela de Luz, símbolo de sus fallas en ejecución y control de recursos.

Enrique Peña Nieto

Después de dos sexenios panistas, el PRI regresó a la presidencia en 2012 con Enrique Peña Nieto. Su matrimonio con la actriz Angélica Rivera Hurtado, “La Gaviota”, fue uno de los motivos por los que su candidatura y posterior mandato eran vistos como una imposición mediática. Durante su campaña presidencial surgió el movimiento “Yo soy 132”, después de que Peña Nieto se escondiera en un baño de la Universidad Iberoamericana tras ser cuestionado sobre la represión policial en Atenco en 2006, cuando él era Gobernador del Estado de México. En 2014 su gobierno enfrentó uno de sus mayores escándalos: la revelación de la “Casa Blanca”, una mansión valuada en millones de dólares adquirida por su esposa a un contratista del gobierno, lo que desató acusaciones de conflicto de interés y golpeó severamente su credibilidad. El priista protagonizó momentos “virales” que llegaron a ser memes, como cuando dijo “estamos a un minuto de aterrizar. No, menos, como a cinco minutos”, pero esos episodios no alcanzaron a borrar la tragedia que marcó su sexenio: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, un caso que 11 años después sigue abierto. Hacia el final de su sexenio el precio de la gasolina aumentó en 20 por ciento, una medida que provocó saqueos a nivel nacional. El entonces mandatario justificó esta medida diciendo que para evitarlo hubiera tenido que suspender programas sociales, aumentar impuestos o afectar los servicios de salud y cuestionó a la ciudadanía: “¿Qué hubieran hecho ustedes?”

Andrés Manuel López Obrador

El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como Presidente de México, iniciando la Cuarta Transformación. Su gobierno enfrentó una grave crisis sanitaria: la pandemia de COVID-19, enfermedad por la que murieron más de 335 mil personas en el país. La salud pública fue uno de los grandes retos de la administración de López Obrador: en 2020 desapareció el Seguro Popular instaurado por Fox para sustituirlo con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y en 2023 este último fue reemplazado por el programa IMSS-Bienestar. Además hizo cambios en el sistema de compra y distribución de medicamentos para terminar con la corrupción en esos procesos; no obstante, esta decisión llevó a un alto nivel de desabasto en todo el país. Para remediarlo, López Obrador construyó la Megafarmacia: un almacén que costó 15 mil millones de pesos y que actualmente no rinde cuentas sobre los recursos públicos que utiliza ni sobre los medicamentos que entrega. En contraste, durante su gobierno el salario mínimo aumentó de 88 a 249 pesos diarios, lo cual contribuyó a que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además, en este sexenio la Pensión para Personas Adultas Mayores, los apoyos para personas con discapacidad, el programa Sembrando Vida y la entrega de fertilizantes fueron elevados a rango constitucional, estableciendo que el monto debe aumentar cada año.

López Obrador también creó la Guardia Nacional, misma que desde 2024 está adscrita al Ejército. Aunque el exmandatario criticó que Calderón y Peña Nieto hubieran utilizado al Ejército para cumplir con tareas de seguridad pública, en 2022 dijo que había cambiado de opinión al ver “el problema” que le heredaron. Además, su sexenio terminó con casi 200 mil homicidios: un promedio de 92 al día. Aunque la reducción fue constante desde 2021, no consiguió regresar a los niveles previos a la guerra contra el narcotráfico iniciada por Calderón.

Claudia Sheinbaum Pardo

Después de obtener el 59.75 por ciento de los votos en la elección presidencial de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo tomó posesión como la primera Presidenta de México el 1 de octubre de ese año. También fue la primera mandataria en iniciar su gobierno en esa fecha, después de la Reforma Político-Electoral de 2014. Además, el 15 de septiembre de 2025 se convirtió en la primera mujer en encabezar la ceremonia del Grito de Independencia, después de 74 presidentes. En su primer año de gobierno, Claudia Sheinbaum mostró avances relevantes al reducir homicidios y feminicidios, mantener e incluso ampliar los programas sociales, y alcanzar un récord de inversión extranjera directa con 34 mil 265 millones de dólares en el primer semestre de 2025: 10 por ciento más que el año pasado. Además, la economía evitó la recesión y creció de forma moderada. Sin embargo, en el “segundo piso de la transformación” persisten desafíos importantes: el desabasto de medicamentos continúa pese a los compromisos oficiales, la inauguración de nuevas unidades médicas quedó muy por debajo de lo prometido, la creación de empleo formal avanza con lentitud y Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue presionado por una deuda histórica que la Presidenta busca sanear hacia 2027. La presidenta cerrará el 2025 con el 74 por ciento de aprobación, según la encuestadora Enkoll contratada por El País.

Carlos Salinas de Gortari

El gobierno de Salinas de Gortari terminó el 30 de noviembre de 1994, y a partir de entonces desapareció de la vida pública, huyendo de la crisis financiera que dejó su administración y que la de Ernesto Zedillo Ponce de León tuvo que enfrentar. Pero en los últimos años Salinas volvió a aparecer en la escena política. En diciembre de 2024 participó en el podcast “La invención de América del Norte” de la revista Nexos, en el cual explicó cómo fue la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Además, afirmó que actualmente está desempleado y ya no recibe su pensión porque “alguien” se la quitó, refiriéndose al expresidente López Obrador. En septiembre de este año Salinas también participó en la serie documental “PRI: Crónica del Fin”, dirigida por Denise Maerker y producida por N+Docs. En esa ocasión, Salinas aseguró que sí ganó la elección de 1988 “basado en el resultado de las actas”, a pesar de que su rival de ese entonces, Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano, dijo que el verdadero ganador fue él.

Los funcionarios: de “La Maestra” al súper policía

Elba Esther Gordillo Morales

Elba Esther Gordillo Morales dirigió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desde 1989 hasta 2013. Es conocida como “La Maestra” y en 2006 presuntamente orquestó una campaña para conseguir el respaldo de algunos gobernadores para el entonces candidato presidencial Felipe Calderón. Seis años después, la campaña de Peña Nieto también fue apoyada por Gordillo, pero “La Maestra” no respaldó su reforma educativa. El 26 de febrero de 2013, al inicio del gobierno del priista, Gordillo fue detenida en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, cuando regresaba de San Diego, California. Estaba acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada: el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que Gordillo habría desviado dos mil 600 millones de pesos del SNTE. En agosto de 2018 “La Maestra” fue absuelta de los dos cargos y puesta en libertad. En 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le impuso el pago de 21 millones 252 mil 969 pesos por discrepancias en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a 2008 y 2009. Gordillo impugnó los adeudos señalando que el SAT no siguió el procedimiento adecuado, pero en 2024 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la validez de los cobros y un tribunal colegiado le negó el amparo. Ahora el asunto será analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde ha sido asignado a la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa. En febrero de 2022 se casó con Luis Antonio Lagunas, un hombre 41 años menor que ella y quien fue su abogado desde 2013.

María del Rosario Robles Berlanga

Rosario Robles fue la primera Jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal cuando, en 1999, asumió el cargo de manera interina tras la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas. De 2002 a 2003 fue presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y durante el sexenio de Peña Nieto estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), entre 2012 y 2015, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), entre 2015 y 2018. Su desempeño al frente de la SEDESOL fue el que la llevó a prisión en 2019: en agosto de ese año un juez giró una orden aprehensión en su contra por uso indebido de la función pública. Robles fue señalada como parte de “La Estafa Maestra”, una red de corrupción dada a conocer por Muna Dora Buchahin en la Auditoría Superior de la Federación y publicada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que consistió en el desvío de más de 7 mil millones de pesos de recursos públicos a través de subcontrataciones de al menos 128 empresas fantasma por universidades públicas. El 19 de agosto de 2022 Robles salió del penal de Santa Martha Acatitla para seguir su proceso en libertad con restricciones (no podía salir del país, debía entregar su pasaporte y firmar cada 15 días). Finalmente, en diciembre de 2023 Robles fue absuelta de los cargos en su contra porque el juez de control Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat consideró que los hechos que se le habían imputado son faltas administrativas y no delitos.

Genaro García Luna

El 16 de octubre de 2024, Genaro García Luna fue condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos. Casi dos décadas atrás, en 2006, este hombre asumió el cargo de Secretario de Seguridad Pública de México, durante el gobierno de Felipe Calderón. García Luna era uno de los funcionarios más importantes de la estrategia contra el narcotráfico puesta en marcha por el expresidente. Pero en realidad, García Luna no combatió a los narcotraficantes sino que se convirtió en parte de ellos desde 2001, según la investigación del gobierno estadounidense en su contra. El 10 de diciembre de 2019 el exfuncionario fue detenido en Dallas, Texas, acusado de conspirar para distribuir, poseer e importar cocaína. El 16 de octubre de 2024 fue encontrado culpable y condenado a 38 años y ocho meses en prisión y una multa de 2 millones de dólares. Los testimonios del proceso judicial señalaron que García Luna recibió al menos 6 millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa entre 2005 y 2007. La Fiscalía estadounidense sostuvo que, a cambio, permitió la entrada de toneladas de cocaína a Estados Unidos. También lo acusó de proteger al cartel, brindar información sobre operativos, eliminar rivales y colocar a funcionarios corruptos en puestos clave.

Jesús Murillo Karam

“Ya me cansé”, dijo el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, hacia el final de una conferencia de prensa el 7 de noviembre de 2014. Un mes y medio atrás, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, habían desaparecido. Dos meses más tarde, el 27 de enero de 2015, Murillo Karam encabezaría otra conferencia en la que daría a conocer su “verdad histórica” del caso Ayotzinapa: los 43 normalistas habrían sido secuestrados y asesinados por el cártel Guerreros Unidos; más tarde habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas habrían sido arrojadas al río San Juan. Esta versión fue desmentida en el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado el 6 de septiembre de 2015, al no encontrar evidencia científica que la respaldara. Un mes después de presentar la “verdad histórica”, el 27 de febrero de 2014, Murillo dejaría la Procuraduría General de la República (PGR) y sería nombrado Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto de 2022 (ya durante el gobierno de López Obrador), acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia, señalado como uno de los responsable de obstruir la justicia en el caso Ayotzinapa. El exprocurador solo pasó dos años en prisión, pues en abril de 2024 un juez de control le otorgó prisión domiciliaria. Desde entonces Murillo Karam enfrenta el proceso en su contra desde su casa en Lomas de Chapultepec.

Gerardo Fernández Noroña

Desde el año 2000, Gerardo Fernández Noroña ha sido diputado, aspirante presidencial, senador y presidente del Senado. A lo largo de su vida ha militado en el Partido Mexicano Socialista, el de la Revolución Democrática (PRD), el del Trabajo (PT) y en Movimiento Regeneración Nacional (Morena). A lo largo de los últimos 25 años, Fernández Noroña ha protagonizado escándalos de manera constante: desde rechazar el uso del cubrebocas durante la pandemia de COVID-19 hasta ejercer violencia política de género contra la diputada Adriana Dávila Fernández, por lo cual el TEPJF lo obligó a ofrecer una disculpa pública en 2021. El último año ha sido particularmente controversial para el senador: en septiembre de 2024 protagonizó un altercado en la sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el abogado Carlos Velázquez de León, caso que derivó en una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se resolvió en mayo de 2025 cuando el abogado le ofreció una disculpa pública en el Senado. Meses después, el 27 de agosto de 2025, se enfrentó a empujones con el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas en la Comisión Permanente, incidente que dejó a un camarógrafo lesionado y que lo llevó a anunciar denuncias y sanciones legislativas. Además, fue cuestionado por viajes pagados con recursos públicos y por la compra de una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en unos 12 millones de pesos, hechos que contrastaron con el discurso de austeridad de Morena. A esto se sumaron sus declaraciones del 24 de noviembre, cuando acusó a la alcaldesa de Michoacán, Grecia Itzel Quiroz García (viuda de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el alcalde asesinado el 1 de noviembre pasado) de utilizar el asesinato de su esposo con fines políticos y de buscar la gubernatura, en medio de señalamientos que ella misma lanzó sobre presuntos vínculos de políticos morenistas con grupos criminales.

Norma Lucía Piña Hernández

Norma Piña fue postulada como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015 por el expresidente Enrique Peña Nieto, y en enero de 2023 se convirtió en la primera mujer en presidirla. Un mes después, el expresidente López Obrador dijo que Piña Hernández tenía ese cargo gracias a él, porque “ahora hay autonomía”. Ambos tuvieron choques durante años, incluyendo el desplante de febrero de 2023, cuando Piña no se levantó para saludar al expresidente durante un evento en el marco del Aniversario de la Constitución. Aunque su periodo al frente del Máximo Tribunal debía terminar en 2026, y su encargo en la SCJN terminaría el 10 de diciembre de 2030, Piña Hernández presentó su renuncia el 30 de octubre de 2024, misma que tuvo efectos a partir del 31 de agosto de 2025. Su decisión estuvo motivada por la Reforma Judicial impulsada por López Obrador y finalmente aprobada en septiembre de 2024, misma que establecía la obligación de contender por el cargo en la primera Elección Judicial, celebrada el 1 de junio de 2025. Piña explicó en ese entonces que dejaba el cargo como un “acto de congruencia y respeto al texto constitucional que nos rige”. Tanto ella como los otros seis Ministros que renunciaron actualmente reciben pensiones vitalicias. En el último informe que rindió como presidenta de la SCJN, el 10 de diciembre de 2024, Piña Hernández denunció una “campaña de desprestigio” contra el Poder Judicial y alertó que los Derechos Humanos y la independencia judicial están en riesgo ante un poder sin contrapesos. A este informe no asistieron la presidenta Sheinbaum ni algunos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Omar Hamid García Harfuch

El 26 de junio de 2020, a las 06:38 horas, el vehículo en el que viajaba Omar García Harfuch (entonces Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México) fue emboscado en Lomas de Chapultepec. Más de 20 personas armadas dispararon contra la camioneta blindada en que viajaba el funcionario con dos policías. El ataque duró aproximadamente cuatro minutos y dos escoltas fueron asesinados, además de una mujer que transitaba por esa calle; una joven resultó herida. García Harfuch recibió impactos de bala en el hombro, la clavícula y la rodilla, y responsabilizó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) del ataque. Actualmente es Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de la Presidenta Sheinbaum y está al frente de las estrategias para disminuir los homicidios dolosos y la extorsión en el país. La Secretaría a su cargo ha reportado más de 37 mil detenciones, casi 300 toneladas de droga decomisadas y casi 19 mil armas aseguradas. Su trayectoria incluye cargos clave en la Policía Federal y la PGR, así como la jefatura de la Policía de Investigación y coordinación de inteligencia en la capital. Tiene dos licenciaturas, estudios en seguridad en Harvard y capacitaciones con el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

García Harfuch es hijo de Javier García Paniagua, quien estuvo al frente de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) a finales de la década de 1970. Su abuelo, Marcelino García Barragán, fue Secretario de la Defensa hacia finales de la década de 1960, época que coincidió con la masacre de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, perpetrada por militares y policías en 1968. El actual Secretario de Seguridad ha sido señalado de haber participado en reuniones para construir la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, pero él niega que haya sido así.

Los empresarios / La oposición

Claudio X. González Laporte

Claudio X. González Laporte fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) entre 1994 y 1997. De 1997 a 2010 encabezó Kimberly-Clark de México y en 2011 creó la organización Mexicanos Primero. Posteriormente, en 2015, fue cofundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que presidió hasta 2020 y que actualmente es encabezada por su hijo, Claudio X. González Guajardo. MCCI perdió el estatus de donataria autorizada en febrero de 2025, lo cual provocó que las donaciones que recibía disminuyeran significativamente, al dejar de ser deducibles de impuestos. Durante la administración de López Obrador, X. González criticó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), calificando de “imperdonable manipulación” la decisión del exmandatario de cancelar su construcción. En diciembre de 2025 el empresario volvió a aparecer en la escena pública para presentar una propuesta de Reforma Electoral que reunió 130 mil firmas ciudadanas; su intención es que sea discutida en febrero de 2026, junto a la que presentarán Morena y la Presidencia.

Xóchitl Gálvez Ruiz

Xóchitl Gálvez obtuvo el 27.9 por ciento de los votos en la elección presidencial de 2024: poco menos de la mitad obtenida por Sheinbaum. Gálvez Ruiz es empresaria, ingeniera y política mexicana, originaria de Hidalgo. Su carrera política inició en el año 2000, cuando encabezó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), nombrada por el expresidente Fox Quesada. En 2010 buscó la gubernatura de Hidalgo, pero quedó en segundo lugar, pero en 2015 resultó ganadora en la elección para la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo. Fue senadora por el grupo parlamentario del PAN desde 2018 hasta 2024, y en ese cargo protagonizó enfrentamientos con el expresidente López Obrador. El más mediático fue el de diciembre de 2022, cuando intentó entrar a Palacio Nacional para exigir su derecho de réplica después de que el exmandatario aseguró que Gálvez quería terminar con los programas sociales. En julio de 2023 López Obrador afirmó que Claudio X. González “llevó a cabo las consultas para que los represente, a este grupo, Xóchitl Gálvez”. Y así fue: Gálvez fue la candidata presidencial por la coalición “Fuerza y Corazón por México” (PRI-PAN-PRD). Durante su campaña, el hijo de la panista fue exhibido en un video en estado de ebriedad, pateando e insultando a los guardias de seguridad de un club nocturno en Polanco, Ciudad de México. Después de que el video se viralizó, Juan Pablo Sánchez Gálvez pidió disculpas y decidió renunciar a su puesto como Coordinador Nacional de “Xóvenes”, la campaña juvenil de su madre. Recientemente Gálvez llegó a los medios de comunicación y redes sociales después de haber declarado en una mesa de diálogo con la periodista Azucena Uresti que había perdido 18 kilogramos, que aseguró haber logrado dejando de comer y haciendo ejercicio.

Ricardo Benjamín Salinas Pliego

Salinas Pliego es el fundador y presidente de Grupo Salinas, conglomerado que incluye TV Azteca, Elektra, Banco Azteca e Italika. En 1993 adquirió la televisora estatal Imevisión y la transformó en TV Azteca, misma que consolidó durante los sexenios de Zedillo y Fox. A partir de 2006 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha exigido a sus empresas el pago de créditos fiscales que el empresario ha dilatado por medio de amparos y otros recursos legales. En noviembre de 2025 la SCJN determinó que Salinas debe pagar 67 mil millones de pesos por una deuda de 2012 de la empresa Nueva Elektra del Milenio; ese monto se suma a los más de 48 mil millones de pesos que otras de sus compañías adeudan al SAT. Como parte de este proceso, en julio de 2025 Salinas denunció a 20 personas entre las que había periodistas, youtubers y usuarios de redes sociales quienes presuntamente iniciaron una campaña de desprestigio contra Banco Azteca en 2023 por los que la empresa habría perdido mil millones de dólares. En agosto de este año el empresario dijo que, “de ser necesario”, buscará una candidatura presidencial en 2030, durante una entrevista con el periodista Ramón Alberto Garza, en el canal "Código Magenta".

Emilio Fernando Azcárraga Jean

Emilio Azcárraga Jean tomó las riendas de Televisa en 1997, a los 29 años, tras la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Milmo, “El Tigre”. Heredó una televisora que durante décadas fue uno de los pilares del priismo y la principal productora de entretenimiento en español del mundo. La figura de Azcárraga Jean fue clave en el regreso del PRI a la presidencia en 2012. La imagen halagadora de Enrique Peña Nieto en la televisora, los cuestionamientos sobre contratos millonarios de publicidad oficial y la relación estrecha entre la empresa y el gobierno alimentaron el movimiento #YoSoy132, que denunció la parcialidad mediática en plena campaña presidencial. Aunque Televisa lo negó, el costo reputacional fue evidente: por primera vez, una generación completa cuestionó abiertamente el rol político de la televisora. En 2021, Azcárraga Jean encabezó la fusión entre Televisa y Univisión, una de las operaciones más grandes en la historia del entretenimiento en español. La nueva empresa, TelevisaUnivision, concentró contenido, infraestructura y plataformas para competir en el mercado digital con VIX, su servicio de streaming. Aun así, Televisa perdió terreno en audiencia y publicidad frente a plataformas globales, lo que marcó un quiebre frente a la hegemonía que la compañía mantuvo durante casi medio siglo. En octubre de 2024, Grupo Televisa anunció que Azcárraga Jean tomaría una licencia de la presidencia del consorcio para atender una demanda de corrupción en Estados Unidos relacionada con la Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (FIFA) y por primera vez desde su fundación en 1930, Televisa dejó de ser presidida por un miembro de la familia Azcárraga.

Carlos Slim Helú

Desde 2010 y hasta 2013, Carlos Slim fue catalogado como el hombre más rico del mundo según Forbes. Actualmente el empresario tiene una fortuna que llega a los 101 mil millones de dólares, colocándolo en una exclusiva lista junto a personas como Elon Musk (director de Tesla) y Jeff Bezos (dueño de Amazon). Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en 1965, cuando tenía 25 años, fundó la Inmobiliaria Carso. El nombre de esta primera empresa está formado por las tres primeras letras de Carlos y las dos primeras de Soumaya: su esposa Soumaya Domit Gemayel. Su expansión inició durante el proceso de privatización de la década de 1990, cuando adquirió Teléfonos de México (Telmex) durante el gobierno de Salinas de Gortari: Grupo Carso, France Télécom y SBC Communications, adquirieron inicialmente el 53 por ciento de la empresa; en 1996 Slim compró las acciones de sus socios para consolidar la propiedad de la empresa. Posteriormente creó América Móvil, que hoy es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del continente. La relación entre Slim y López Obrador tuvo tensiones y acercamientos durante más de dos décadas: comenzó con desacuerdos sobre proyectos urbanos en la Ciudad de México, pero terminó en una colaboración en la que Slim invirtió más de mil millones de pesos en el Centro Histórico. Aunque decisiones como la cancelación del NAICM generaron fricciones, la relación nunca se rompió y volvió a fortalecerse con proyectos nacionales como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas (Olmeca), donde las empresas del magnate tuvieron un papel central. Slim también ha enfrentado controversias por las fallas de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México (que provocó la muerte de 26 personas), obra construida por Carso Infraestructura y Construcción, y fue uno de los actores involucrados en el acuerdo reparatorio firmado en 2021 tras el colapso de un tramo elevado. En mayo de 2025, el empresario volvió a deslindarse de la tragedia, asegurando que se debió a un fallo en el diseño de la obra y a la falta de mantenimiento.

Los narcotraficantes: escapes, capturas y secuestros

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”

“Misión cumplida, lo tenemos”: con este mensaje el expresidente Peña Nieto anunció la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán el 8 de enero de 2016. El 19 de enero de 2017 fue extraditado a Estados Unidos, en donde actualmente está purgando una condena de cadena perpetua más 30 años por delitos que incluyen cargos de narcotráfico, utilizar un arma de fuego para apoyar sus delitos relacionados con drogas y participar en una conspiración para cometer lavado de activos. Antes de su última captura, Guzmán Loera se había escapado dos veces de la cárcel y evadió su captura definitiva durante 23 años. Primero fue detenido en 1993 en Guatemala tras huir de una balacera en Guadalajara, y fue entregado a México para recluirlo en un penal de máxima seguridad. En 2001 protagonizó su primera fuga al esconderse en un carro de lavandería dentro de la prisión de Puente Grande. Tras 13 años prófugo, fue detenido de nuevo en 2014 en Mazatlán, Sinaloa, pero volvió a escapar en 2015 a través de un túnel de más de un kilómetro y medio desde el penal del Altiplano, en el Estado de México. Finalmente, en enero de 2016 fue detenido de nuevo en Los Mochis, Sinaloa, y, tras un año de litigios, México lo extraditó a Estados Unidos. Antes de su captura, “El Chapo” Guzmán era considerado el narcotraficante más poderoso del mundo: lideraba el Cártel de Sinaloa que dominaba el mercado global de cocaína y expandía su negocio a heroína, metanfetamina y marihuana, respaldado por una red internacional de lavado de dinero y presencia en gran parte de México, Estados Unidos y Latinoamérica. Bajo su mando, el cartel ganó guerras violentas (como la que sostuvo con el Cártel de Juárez), rompió con los Beltrán Leyva y tejió alianzas con organizaciones como el Cártel del Golfo y la Familia Michoacana. Su familia estuvo profundamente involucrada en el negocio y también sufrió pérdidas por rivalidades con grupos como Los Zetas, mientras distintas facciones políticas (como el PRI y el PAN) y de seguridad fueron señaladas durante años de brindarle protección. En julio de 2025, Guzmán Loera dirigió una carta al juez Brian Cogan para pedirle que le permita tener contacto con su nuevo abogado, Israel José Encinosa, con quien llevaba meses intentando tener contacto; finalmente en agosto le fue concedido el permiso. Dos de los hijos de “El Chapo” actualmente también están presos en Estados Unidos: Ovidio Guzmán López, “El Ratón” fue extraditado en 2023 y su hermano, Joaquín Guzmán López, se entregó en 2024, cuando secuestró a Ismael Mario Zambada García, “El Mayo” con la esperanza de alcanzar un acuerdo con las autoridades estadounidenses, mismo que no le fue concedido.

Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”

“El Mayo” Zambada fue secuestrado por Joaquín Guzmán López el 25 de julio de 2024. Ese día, el hijo de “El Chapo” le pidió asistir a una reunión para resolver diferencias entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdiputado federal, exalcalde de Culiacán y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), según informó Zambada en una carta publicada en agosto de ese año. El 26 de agosto de 2024 se declaró culpable de narcotráfico en una corte de Estados Unidos, así como de haber sobornado a policías y políticos mexicanos. La audiencia para su sentencia estaba programada para el 12 de enero de 2026, pero fue aplazada al 13 de abril después de que su defensa solicitara 90 días adicionales con el argumento de que no han podido reunir la información necesaria para mitigar la condena debido a la violencia en México. No obstante, la fiscal estadounidense Pam Bondi ya adelantó que "'El Mayo' pasará el resto de su vida entre rejas. Morirá en una prisión federal de Estados Unidos, donde debe estar". Zambada había evadido a la justicia desde 1969, cuando empezó a liderar el Cártel de Sinaloa, razón por la cual era considerado imposible de detener y existen incluso corridos que lo presumen, como “El MZ” de Los Tucanes del Norte que dice: “La ley quiere detenerlo / Los contras quieren matarlo/ Pero nadie lo ha logrado / Se les aparece el diablo”. Un momento extraordinario en su presencia pública fue la entrevista que le concedió en 2010 al periodista Julio Scherer, misma que fue publicada en la revista Proceso y durante la cual, Zambada le dijo a Scherer que podrían agarrarlo “en cualquier momento o nunca”.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”

Nemesio Oseguera, “El Mencho”, es el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones que el gobierno estadounidense clasificó como grupos terroristas el 20 de febrero de 2025. “El Mencho” nació en Michoacán y emigró a California, Estados Unidos con sus padres, de donde fue deportado por posesión de armas. Entre 1986 y 1989 entró al país del norte con nombres falsos, y aprendió sober la elaboración y distribución de drogas sintéticas. Tras la caída de “El Chapo”, Oseguera Cervantes pasó de ser un policía municipal y operador del Cártel del Milenio a convertirse en el líder del CJNG, organización que surgió tras la ruptura con el Cártel de Sinaloa en 2010 y que creció con rapidez al aprovechar la captura de líderes rivales, reclutar especialistas en finanzas y químicos, y expandirse mediante extrema violencia. Bajo su mando, el CJNG pasó de operar en Jalisco y Colima a tener presencia en más de la mitad del país, dominar el mercado de anfetaminas hacia Estados Unidos y Europa, e infiltrar sectores económicos y aduanas clave para lavar dinero y traer precursores. “El Mencho” nunca ha estado preso en México, y actualmente la Administración para el Control de Droga de Estados Unidos (DEA) ofrece 15 millones de dólares por su captura. Su hijo, Rubén Oseguera González, “El Menchito”, fue condenado a cadena perpetua en marzo de 2025.

Las víctimas: no se mata la verdad

Javier Valdez Cárdenas

“Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno”, publicó Javier Valdez el 25 de marzo de 2017 en su cuenta de Twitter, tras el asesinato de la periodista Miroslava Breach. Menos de dos meses después, su asesinato sería el titular en los medios locales e internacionales. Valdez Cárdenas fue un periodista sinaloense que dedicó su vida a narrar la violencia cotidiana, el dolor de las familias y el funcionamiento interno del narcotráfico en el noroeste del país. Cofundó el semanario Ríodoce y escribió libros sobre el crimen organizado. El 15 de mayo de 2017 fue asesinado a plena luz del día en Culiacán, Sinaloa, a unos metros de su redacción, por hombres que lo interceptaron y le dispararon tras robarle su computadora, celular y vehículo; este último fue encontrado unas horas después. La Fiscalía vinculó el crimen al Cártel de Sinaloa, específicamente a investigaciones que realizaba sobre células internas del grupo criminal. En enero de 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) obtuvo órdenes de captura contra los presuntos responsables materiales: Heriberto Picos Barraza, Juan Francisco Picos Barrueta y Luis Ildefonso Sánchez Romero. Los dos primeros ya fueron sentenciados, mientras que Sánchez Romero fue asesinado en Sonora en septiembre de 2017. Según la misma Fiscalía, el posible autor intelectual del asesinato de Javier Valdez es Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, quien actualmente permanece bajo custodia en Estados Unidos por otros delitos. Para la familia del periodista y las organizaciones que defienden la libertad de expresión, el caso seguirá en la impunidad hasta que López Serrano sea extraditado a México, procesado y castigado por su participación en el asesinato de Valdez. Desde ese 15 de mayo, en México han sido asesinados otros 69 periodistas, de acuerdo con Article 19.

Homero Gómez González

Homero Gómez González era un activista y administrador del santuario “El Rosario” en Ocampo, Michoacán. Pasó de talar árboles junto a su familia a convertirse en uno de los principales defensores del hábitat de la mariposa monarca, enfrentando tanto la pobreza local como la tala ilegal controlada por el crimen organizado. El 13 de enero de 2020 desapareció tras asistir a una feria y su cuerpo fue encontrado 15 días después dentro de un pozo, con signos de asfixia por sumersión y traumatismo craneoencefálico. Aunque la Fiscalía no determinó si su muerte fue un accidente u homicidio, su familia denunció amenazas previas y sostiene que fue asesinado por su labor ambientalista. El caso sigue impune y Homero forma parte de la larga lista de defensores ambientales asesinados en México, en donde solo en 2024 fueron asesinados 25 activistas, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).

Los intelectuales

Enrique Krauze Kleinbort

Enrique Krauze es uno de los intelectuales públicos más influyentes de México, historiador, ensayista y editor que ha dedicado gran parte de su obra a analizar el poder presidencial y la vida política del país. Fundador de la revista Letras Libres y de la editorial Clío, Krauze ha sido una figura central en el debate público desde los años ochenta, especialmente por su defensa del liberalismo democrático y las instituciones. Durante el gobierno de López Obrador y la llamada se convirtió en una de las voces críticas más visibles del proyecto político en el poder. Desde Letras Libres y en sus intervenciones públicas, cuestionó lo que consideraba rasgos autoritarios en el estilo personal de gobernar de López Obrador, así como los embates contra organismos autónomos, la prensa y el arbitraje electoral. Esto lo colocó en el centro de campañas de señalamiento desde el oficialismo, incluida la acusación sin pruebas de la supuesta “Operación Berlín”.

Héctor Aguilar Camín

Héctor Aguilar Camín es escritor, novelista y periodista. Ha sido director de Nexos por más de tres décadas, ha combinado la ficción literaria con el análisis político para retratar la historia reciente de México y sus contradicciones.Camín también mantuvo una postura crítica frente al gobierno de López Obrador, particularmente en temas de seguridad, militarización y concentración de poder. Desde Nexos, así como en sus columnas y participaciones mediáticas, advirtió sobre los riesgos democráticos que veía en el proyecto de la 4T y en la confrontación constante del presidente con la prensa y la academia. Esto le valió choques directos con AMLO, quien lo mencionó reiteradamente en las conferencias matutinas como parte de un supuesto “bloque conservador”.