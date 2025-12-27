Exoperador de García Luna cae en Cuernavaca por peculado y delincuencia organizada

A Jesús "N" se le acusa de desviar recursos del sistema penitenciario entre 2013 y 2015 hacia empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Jesús “N”, exoperador de Genaro García Luna, por su presunta participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

La captura se realizó en Cuernavaca, Morelos, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).