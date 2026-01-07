Feminista interrumpe reunión de la OEA; acusa a EU de robar el petróleo de Venezuela

“¡Manos fuera de Venezuela!”, exigió la mujer feminista que interrumpió la reunión extraordinaria de la OEA, además de denunciar un “un robo imperialista motivado por el petróleo”.

Por Ármando Hernández

Los Ángeles, 6 de enero (LaOpinión).- Una mujer, identificada como integrante de la organización feminista de izquierda CodePink, interrumpió la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de levantar un cartel que decía: “¡Manos fuera de Venezuela!”, justo cuando el embajador estadounidense, Leandro Rizzuto, respondía a las intervenciones de países como Colombia y Chile que rechazan las acciones militares de Washington como una “actuación unilateral” que viola el Derecho Internacional.

La manifestante gritó que la captura de Maduro en Venezuela, el pasado 3 de enero, no se trató de un acto por la democracia sino “un robo imperialista motivado por el petróleo”.

Debido a la interrupción, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, el colombiano Luis Vargas, suspendió la sesión durante cinco minutos hasta que agentes de seguridad retiraron a la mujer del recinto.

El Consejo Permanente de la OEA observó, a solicitud de la Misión Permanente de Perú, un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela durante el mandato de Nicolás Maduro, para honrar a las víctimas y reafirmar el compromiso… pic.twitter.com/SvbgsVx5ZY — OEA (@OEA_oficial) January 6, 2026

Rizzuto reaccionó diciendo que “es normal, hay muchas emociones en el aire”, en referencia a la intervención.

Durante la sesión, los representantes de Colombia, Brasil, Chile y México catalogaron la captura de Maduro como una injerencia internacional “peligrosa” para la estabilidad y la soberanía de la región.

El Gobierno brasileño calificó de “secuestro” la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada este martes en Washington.

“Los bombardeos en el territorio de Venezuela y el secuestro de su presidente traspasan una línea inaceptable”, afirmó el representante permanente de Brasil ante la OEA, Benoni Belli, durante su discurso.

En tanto el Gobierno de Colombia condenó y lo consideró una “preocupante” amenaza para la seguridad y la soberanía de la región.

“Lo sucedido el 3 de enero en Caracas constituye una clara violación del derecho internacional”, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo, en referencia a la operación militar estadounidense del pasado fin de semana, durante una sesión extraordinaria convocada por su país.

Mientras el embajador de México, Alejandro Encinas, dijo: “Pedimos de forma urgente respetar el derecho internacional y la soberanía de Venezuela. Solo los pueblos pueden definir libremente el uso de sus recursos naturales y sus formas de gobierno”.

