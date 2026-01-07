Feminista interrumpe reunión de la OEA; acusa a EU de robar el petróleo de Venezuela

La Opinión

07/01/2026 - 4:10 am

Mujer feminista interrumpe reunión de la OEA.

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

La ONU rechaza las justificaciones de EU por el bombardeo e intervención en Venezuela

Trump promete reembolsos a petroleras que reconstruyan infraestructura en Venezuela

“¡Manos fuera de Venezuela!”, exigió la mujer feminista que interrumpió la reunión extraordinaria de la OEA, además de denunciar un “un robo imperialista motivado por el petróleo”.

Por Ármando Hernández

Los Ángeles, 6 de enero (LaOpinión).- Una mujer, identificada como integrante de la organización feminista de izquierda CodePink, interrumpió la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de levantar un cartel que decía: “¡Manos fuera de Venezuela!”, justo cuando el embajador estadounidense, Leandro Rizzuto, respondía a las intervenciones de países como Colombia y Chile que rechazan las acciones militares de Washington como una “actuación unilateral” que viola el Derecho Internacional.

La manifestante gritó que la captura de Maduro en Venezuela, el pasado 3 de enero, no se trató de un acto por la democracia sino “un robo imperialista motivado por el petróleo”.

Debido a la interrupción, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, el colombiano Luis Vargas, suspendió la sesión durante cinco minutos hasta que agentes de seguridad retiraron a la mujer del recinto.

Rizzuto reaccionó diciendo que “es normal, hay muchas emociones en el aire”, en referencia a la intervención.

Durante la sesión, los representantes de Colombia, Brasil, Chile y México catalogaron la captura de Maduro como una injerencia internacional “peligrosa” para la estabilidad y la soberanía de la región.

El Gobierno brasileño calificó de “secuestro” la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada este martes en Washington.

“Los bombardeos en el territorio de Venezuela y el secuestro de su presidente traspasan una línea inaceptable”, afirmó el representante permanente de Brasil ante la OEA, Benoni Belli, durante su discurso.

En tanto el Gobierno de Colombia condenó y lo consideró una “preocupante” amenaza para la seguridad y la soberanía de la región.

“Lo sucedido el 3 de enero en Caracas constituye una clara violación del derecho internacional”, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo, en referencia a la operación militar estadounidense del pasado fin de semana, durante una sesión extraordinaria convocada por su país.

Mientras el embajador de México, Alejandro Encinas, dijo: “Pedimos de forma urgente respetar el derecho internacional y la soberanía de Venezuela. Solo los pueblos pueden definir libremente el uso de sus recursos naturales y sus formas de gobierno”.

La Opinión

La Opinión

Especialista explica porque los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

