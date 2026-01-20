Netflix busca agilizar la compra de Warner Bros: ahora ofrece pagar todo en efectivo

Europa Press

20/01/2026 - 3:57 pm

Netflix acordó modificar su propuesta de adquisición para que sea "íntegramente en efectivo" con el fin de agilizar la aprobación de la compra de Warner Bros.

Se espera que los accionistas de WBD voten en abril de 2026 para decidir si aceptan la oferta propuesta por la plataforma de streaming.

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS).- Netflix acordó modificar su propuesta de adquisición pendiente sobre los estudios y la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery (WBD), que pasará a ser "íntegramente en efectivo" con el objetivo de agilizar la aprobación de la transacción, que mantiene su importe en unos 82 mil 700 millones de dólares.

De este modo, la transacción íntegramente en efectivo mantiene una propuesta de valor de 27.75 dólares por cada acción de WBD, sin cambios respecto a la estructura anterior, que planteaba el pago en metálico de 23.25 dólares junto con otros 4.50 dólares en acciones ordinarias de Netflix.

El acuerdo revisado, que fue aprobado por unanimidad por los consejos de administración de Netflix y WBD, simplifica la estructura de la operación, ofrece mayor certeza de valor para los accionistas de WBD y acelera el proceso de votación por parte de los accionistas de WBD.

En este sentido, se espera que la estructura revisada de la transacción permita a los accionistas de WBD votar sobre la transacción propuesta en abril de 2026.

Asimismo, tal como estaba previsto en el acuerdo original del pasado 5 de diciembre, el cierre de la adquisición está sujeto a la finalización de la separación de Discovery Global, así como a la recepción de las aprobaciones regulatorias necesarias, la aprobación de los accionistas de WBD y otras condiciones de cierre habituales.

De este modo, las empresas consideran que los accionistas de WBD también recibirán el valor adicional de las acciones de Discovery Global tras su separación de WBD.

Netflix indicó que su sólida generación de flujo de caja respalda la estructura revisada de la transacción íntegramente en efectivo, a la vez que preserva un balance general saneado y la flexibilidad para capitalizar futuras prioridades estratégicas, añadiendo que la compra se financiará mediante una combinación de efectivo disponible, líneas de crédito disponibles y financiación comprometida.

"El acuerdo revisado de hoy nos acerca aún más a la fusión de dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo", declaró David Zaslav, presidente y consejero delegado de Warner Bros. Discovery.

Netflix espera votación más rápida de accionistas

De su lado, Ted Sarandos, coconsejero delegado de Netflix, señaló que la junta directiva de WBD continúa apoyando y recomendando unánimemente la propuesta, que confía en que ofrecerá el mejor resultado para los accionistas, los consumidores, los creadores y la comunidad del entretenimiento en general.

"Nuestro acuerdo revisado, íntegramente en efectivo, permitirá una votación más rápida de los accionistas y brindará mayor seguridad financiera a un precio de 27.75 dólares por acción en efectivo, más el valor de la separación planificada de Discovery Global", añadió, subrayando que la fusión también ampliará significativamente la capacidad de producción y la inversión en programación original en Estados Unidos, impulsando la creación de empleo y el crecimiento a largo plazo de la industria.

Paramount Skydance (PSKY) presentó una demanda contra Warner Bros. Discovery (WBD) para forzar a la compañía a desvelar los detalles de la oferta presentada por Netflix, después de que el consejo del dueño de HBO Max haya considerado en repetidas ocasiones como superior la propuesta de fusión planteada por la plataforma de streaming y rechazando por última vez el pasado 22 de diciembre la oferta revisada de PSKY, que incluía la garantía personal irrevocable de Larry Eliison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison.

La propuesta de compra de Paramount sobre la totalidad de WBD alcanza un valor de más de 108 mil 400 millones de dólares (92 mil 832 millones de euros) frente a los 82 mil 700 millones de dólares de la oferta de la plataforma de streaming, aunque esta únicamente se dirige a los estudios de cine y televisión, además de HBO Max y HBO.

