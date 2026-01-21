La cifra de víctimas mortales por descarrilamiento de trenes en España sube a 42

Europa Press

20/01/2026 - 6:30 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Tren descarrila y choca con otro en Adamuz, España; reportan hasta ahora 21 muertos

El descarrilamiento de trenes ya deja 40 muertos en España; decretan 3 días de luto

FOTOS y VIDEOS exhiben escenas de la tragedia con trenes de alta velocidad en España

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda, atención médica y coordinación institucional mientras avanzan las labores de identificación y rescate.

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS).- El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en el término municipal cordobés de Adamuz este pasado domingo, 18 de enero, por la tarde, ascendió a 42 personas tras localizarse este martes un nuevo cadáver en uno de los vagones del tren Alvia siniestrado, según ha confirmado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, mientras que el número de heridos ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) descendió a nueve.

En declaraciones a Antena 3 Televisión recogidas por Europa Press, el consejero explicó que conocieron la noticia del hallazgo del cadáver de esta nueva víctima mortal -la número 42- mientras se celebraba, este martes por la tarde, una reunión del comité de coordinación de los operativos que estaba "diseñando la estrategia de lo que queda de esta tarde y noche" de la jornada de este martes.

Por tanto, Antonio Sanz indicó que "se puede confirmar" que, tras completarse este martes la recuperación de tres cadáveres que continuaban en el interior del tren Alvia accidentado en Adamuz, y que se deslizó por un talud de cuatro metros, se ha localizado esta cuarta víctima mortal en uno de los vagones, que eleva a 42 la cifra provisional de personas fallecidas en el marco de este siniestro.

El consejero precisó que ya se estaba "procediendo al levantamiento del cadáver" de esta nueva víctima mortal. Asimismo, y en declaraciones en Cuatro Televisión, señaló que "hay 43 denuncias de personas desaparecidas" que podrían coincidir así con el número total de fallecidos en este accidente, por lo que, de ser así, aún faltaría por localizarse un nuevo cadáver.

En todo caso, el consejero reconoció que la cifra de fallecidos no tiene "por qué coincidir" con la de denuncias de desaparecidos que hay actualmente, por lo que desde la Junta prefieren "ser prudentes", si bien ha reconocido que en la administración andaluza se mueven "al menos con la perspectiva de que hay 43 denuncias de personas desaparecidas que deberían de coincidir inicialmente con las personas que finalmente vayamos a encontrar como víctimas fallecidas de esta catástrofe".

Evolución de los heridos tras tres nuevas altas

De igual modo, según la información facilitada por el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), el número de heridos que dejó el accidente que ha recibido el alta tras el siniestro asciende a 86 afectados tras registrarse este martes, 20 de enero, tres nuevas salidas hospitalarias.

De esta manera, en distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas, de los que 33 son adultos y cuatro niños. Además, durante la jornada de este martes ha descendido a nueve el número de pacientes en UCI, de los que cuatro están en el hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios.

En planta están ingresados 24 heridos; en concreto, nueve en el Reina Sofía -entre ellos, los cuatro menores-, dos en Cruz Roja, seis en Quirónsalud, cinco en San Juan de Dios y dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva.

La cifra total de atenciones se ha elevado a 123 -118 adultos y cinco menores-, ya que un paciente ha acudido este martes al Hospital Infanta Elena "por dolor lumbar persistente desde el accidente" y permanece ingresada en planta, "estable".

Durante la jornada de este martes se han celebrado varias reuniones de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desplegado en el Edificio Técnico de Adif en Adamuz, donde los operativos mostraron balance y "seguimiento minucioso" de las actuaciones que están llevando a cabo de forma paralela en los vagones siniestrados de los trenes Iryio y Alvia.

Concretamente, en este último, los bomberos han procedido al troceado y corte de los restos del tren para poder retirar los vagones por partes, cuyos restos serán retirados por carretera en contenedores. Está previsto retirar los vagones del 1 al 5 del Iryo por la vía en sentido Madrid. Posteriormente se prevé que una grúa retire los vagones 6, 7 y 8.

El Equipo USAR de la Unidad Militar de Emergencias (UME) está desplegado sobre el terreno en tareas de apuntalamiento y estabilización los vagones. Los operativos que participan en el dispositivo han puesto de manifiesto que las lluvias que se esperan a partir de este miércoles "podrían ralentizar los trabajos que se están desarrollando en la zona".

Mientras tanto, hasta 27 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) prosiguen con las labores de identificación de cadáveres. En estos momentos sólo permanece abierto el centro de atención a familiares de Córdoba, situado en el Centro Cívico Poniente Sur, junto a la Plaza de Toros, tras cerrarse este martes el de Málaga.

No obstante, la Junta mantiene habilitado el teléfono de información sobre hospitalizados para los residentes de fuera de Andalucía, el 953 001 149 y el 061 ha estado disponible para las personas que se encuentren en la comunidad autónoma y necesiten este tipo de información. Ambos centros, tanto el 061 como el 112 han sido reforzados en todo momento.

Por su parte, Renfe y Adif destacaron, el punto de asistencia a familiares en la estación de Huelva, que esta noche cerrará en su horario habitual, a las 23:30 horas, mientras que el resto de los centros de atención se mantienen operativos.

La Junta de Andalucía mantiene activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía que se elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, a las 21:50 horas del pasado domingo, 18 de enero.

Minutos antes de las 19:50 horas, se empezaron a recibir las primeras llamadas de alerta en el teléfono 112, en las que se informaba del descarrilamiento y vuelco de un tren y de la posterior colisión con otro convoy con personas heridas y atrapadas. Desde la EMA 112 se puso en marcha entonces toda la respuesta en emergencias.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

¿Soberanía mexicana?

"Sorprende que Sheinbaum rechace cualquier forma de injerencia y afirme que 'la soberanía no se negocia”', cuando...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Francisco Barrio y el momento democrático

"Francisco Barrio pasará a la historia por su faena en 1986. Fue un potente insumiso que amplió,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

+ Sección

Galileo

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Estudio revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
1

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

Capos entregados a Estados Unidos.
2

¿Quiénes son los capos que México mandó a EU? "El Ricky", "El Señor de la Silla"...

El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe al SAT en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal.
3

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

4

El Gobierno de Trump recurre a propaganda supremacista: frases, estética, hasta memes

5

El INE valida iniciativa ciudadana de Reforma Electoral impulsada por Salvemos México

Las Fuerzas Armadas de Canadá sí consideran posible una invasión militar estadounidense. Y han preparado escenarios para responder.
6

El mundo habla de guerra: Canadá diseña escenarios para una invasión militar de EU

El Gobierno de México presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a toda la población acceder a un servicio médico gratuito.
7

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo tramitarla y qué papeles necesitas?

Desaparece joven embarazada en Acajete, Puebla.
8

Lidya, joven embarazada, desaparece en Puebla; alcanzó a alertar que era perseguida

Las amenazas del Presidente Donald Trump contra los países europeos provocaron que las acciones cayeran, mientras los mercados se pusieron a temblar.
9

Las acciones y dólar caen y vuelve el nerviosismo por el acoso de Trump a Groenlandia

10

En apenas un segundo, Slim (el más rico de AL) gana lo que un mexicano en una semana

Hoy No Circula Miércoles
11

Hoy No Circula miércoles: evita las nuevas multas y corralón este 21 de enero

Trump compartió un par de imágenes creadas con IA que simulan la supuesta conquista de EU del territorio de otros países como Groenlandia, Canadá y Venezuela.
12

Trump revive amenazas contra Canadá y Groenlandia: publica mapas donde EU los anexa

El Gobierno de México anunció este martes que envió a EU, sin usar los canales de extradición comunes, a 37 criminales presos relacionados con el narcotráfico.
13

México envía a EU otro paquete de “príncipes” del narcotráfico: son 37 y ya van 92

Hoy No Circula Martes
14

¿Doble Hoy No Circula? Revisa qué autos descansan este martes 20 de enero

Carney dio en Davos un crudo discurso sobre la "ruptura" del orden mundial; los países que no se preparen para su autonomía y no se protejan, sufrirán, dijo.
15

Carney advierte "ruptura del orden mundial" con "grandes potencias sin restricciones"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

La cifra de víctimas mortales por descarrilamiento de trenes en España sube a 42

Capos entregados a Estados Unidos.
2

¿Quiénes son los capos que México mandó a EU? "El Ricky", "El Señor de la Silla"...

3

El Gobierno de Trump recurre a propaganda supremacista: frases, estética, hasta memes

Trump insinúa que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela
4

Trump reaviva las esperanzas de Machado en Venezuela: "quizás podríamos involucrarla"

5

En apenas un segundo, Slim (el más rico de AL) gana lo que un mexicano en una semana

Desaparece joven embarazada en Acajete, Puebla.
6

Lidya, joven embarazada, desaparece en Puebla; alcanzó a alertar que era perseguida

El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
7

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

8

El INE valida iniciativa ciudadana de Reforma Electoral impulsada por Salvemos México

El Primer Ministro de Groenlandia señaló que si bien no esperan un ataque militar de EU, pidió a los habitantes de la isla que se preparen "para lo peor".
9

Groenlandia no espera sufrir un ataque militar de EU, pero se prepara "para lo peor"

Carney dio en Davos un crudo discurso sobre la "ruptura" del orden mundial; los países que no se preparen para su autonomía y no se protejan, sufrirán, dijo.
10

Carney advierte "ruptura del orden mundial" con "grandes potencias sin restricciones"

Las amenazas del Presidente Donald Trump contra los países europeos provocaron que las acciones cayeran, mientras los mercados se pusieron a temblar.
11

Las acciones y dólar caen y vuelve el nerviosismo por el acoso de Trump a Groenlandia

El Gobierno de México presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a toda la población acceder a un servicio médico gratuito.
12

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo tramitarla y qué papeles necesitas?